KOMENTÁŘ: Volby jsou tady. Jak dlouhé prsty má černokněžník Berbr?

Sponzoři se bouří a varují, že pokud se fotbal nevydá cestou za očistou, stáhnou své miliony. Ve čtvrtek promluvil pro iDNES.cz důležitý televizní partner O2 TV Sport. Přes ředitele Marka Kindernaye vzkázal: „Nemůžeme podporovat produkt, který má v očích veřejnosti tak poškozené jméno. Nemůžeme vysílat něco, co je veřejnosti pro smích.“

Podobně to cítí čínská společnost CEFC, která vedle Slavie podporuje též asociaci. I stát, který rozdává stamilionové dotace, čeká na správnou reakci.

Správná rovná se nová, daleko rovnější a čistější. Bez bývalého estébáka Berbra. Sečteno, český fotbal čelí jasné výzvě, aby se zbavil špíny. Teď má šanci. Jenže dnešní valná hromada Fotbalové asociace ČR míří do staré známé Berbrovy uličky.

Téměř jistě ukáže na muže, kterého si ze tří kandidátů vládce podsvětí vybral a se vší vervou podpořil. „Ukázalo se, že nejsme schopni se s výkonnostním fotbalem dohodnout,“ uvedl sparťanský majitel Daniel Křetínský po v čtvrtečním setkání profesionálních klubů.

Načež vystoupil Jaroslav Tvrdík, první muž mistrovské Slavie: „Výkonnostní fotbal o spolupráci s profesionálním nestojí.“ Aha, tak už to víme všichni oficiálně: o tom, kdo bude vládnout, rozhoduje amatérský fotbal.

Berbr, Berbr, Berbr. Hoši, děkujem!

Dá se věřit tomu, že v tom je Berbrův člověk, úspěšný manažer Martin Malík, nevinně. Chtělo by se i přimalovat smajlíka, ale nejde to.

Malík nežádal Berbra o podporu. Dva a půl roku vede marketingovou společnost STES, která spravuje fotbalová práva. Je to pracant a mezi manažery kapacita. Nikdy nebyl fotbalistou ani rozhodčím, nabízí „čistý rejstřík“. Ale až ho 202 delegátů valné hromady dosadí na pozici předsedy, dostane cejch Berbrova koně.

Existuje jediná varianta, jak jinak by mohl soudný den dopadnout: moravská část spolu s několika profesionálními kluby na čele se Slavií valnou hromadu zablokuje. To by znamenalo, že...

V 1. kole voleb neprojde Libor Duba, mladý ředitel Ondrášovky, krizový manažer s velmi ostrými názory. Aby mohl jít dál, potřeboval by většinu hlasů z české nebo moravské komory, což je nemožné. Českou si pohlídá Malík, v moravské má přednost zkušený fotbalový diplomat Petr Fousek.

Vítězové z obou komor se utkají ve 2. kole a ke zvolení potřebují většinu v Čechách i na Moravě. To bude problém, takže se pokračuje.

Ve 3. kole stačí ke zvolení prostá většina hlasů, ale pozor. Nezbytných je minimálně 35 procent hlasů v každé komoře.

Může Malík coby favorit projít? Jistě! Ale nelze vyloučit, že všechno skončí patem a bude se pokračovat při valné hromadě třeba za půl roku. Mezitím by se mohl dostat z vazby velký boss Miroslav Pelta, který by - nebýt vyšetřování podezřelých dotací - jistě pokračoval další čtyři roky.

Jakmile Pelta před měsícem odjel ze strahovského sídla v policejním autě, měl fotbal jedinečnou příležitost, jak se posunout k lepší reputaci, ale nechce se mu.

Profesionálové, které zastupuje 32 klubů z první a druhé ligy, si uvědomují, že je zle. Jenže zbytku, čili drtivé většině delegátů, vyhovuje současný stav pod Berbrem. Srabi.