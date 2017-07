Jablonecký záložník Kubista si zvyká na ochrannou masku na nos

„Za dva dny po operaci mě pustili a už když jsem odcházel z nemocnice, tak jsem se cítil lépe. Po operaci jsem měl tamponádu nacpanou až skoro do čela, aby to ten nos drželo. Bylo to docela nepříjemné a citlivé, ale hned jak jsem to měl pryč, tak jsem cítil velkou úlevu,“ popsal na klubovém webu nepříjemné chvíle 24letý jablonecký odchovanec.

„Asi po pěti dnech bez nějakého pohybu už jsem mohl začít trénovat, ale neměl bych do toho tak tři čtyři týdny dostat úder, protože je to místo, které srůstá až dva měsíce.“

Proto potřeboval Kubista vytvořit speciální ochrannou masku na nos, ale nebylo to zrovna snadné. „Bylo to zrovna v tom týdnu, kdy byly dva státní svátky a museli jsme obvolávat skoro půlku republiky, protože jsem ji potřeboval mít do odjezdu do Rakouska hotovou. Od doby, co tu masku mám, můžu jet všechno naplno. Do tréninku jsem se zapojil předminulý pátek, do té doby jsem se připravoval individuálně, pak i s klukama, ale zatím to bylo bez soubojů. Teď už ani tohle problém není,“ tvrdí fotbalista Jablonce.

Jaké je to hrát devadesát minut s maskou na obličeji už si naplno vyzkoušel v sobotu. „Neřekl bych, že mě to v něčem omezuje. Je to prostě jen nezvyk mít hodinu a půl něco takového na hlavě, ale člověk si zvykne. Občas si můžu v duchu říct, že to je na prd, ale já jsem rád, že nemusím mít delší pauzu a můžu hrát. Ani vidění není nějak zhoršené, je tam dostatečná mezera na periferní pohled a maska je z karbonu, takže by se mi nemělo nic stát,“ doufá Vojtěch Kubista.