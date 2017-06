Eso marodí, ikona skončila, Gebert v Teplicích cítí šanci: Chci hrát

„Pro mě je to fantastické!“ září záložník, kterému bylo 31. května třiadvacet let. Tři roky předtím, přesně v den svých dvacetin, nastoupil poprvé mezi elitou. Jablonec jej vyslal do závěru zápasu v Brně.

Teď má ještě větší šanci udělat zápisy do statistik. Už v zimě si jej Teplice vzaly s sebou na kyperské soustředění, po vydařeném jaru ve Vítkovicích ho angažovaly.

Teplické posily, vlevo Nermin Haljeta, vpravo Vojtěch Gebert. Teplická posila Vojtěch Gebert.

„Popravdě jsem nečekal, že se mi ozvou hned a budu tak rychle zpátky,“ překvapilo Geberta. „V zimě mi řekli, že mě budou sledovat a ať jdu někam, kde budu mít šanci hrát. Po sezoně jsem přijel domů z Ostravy, druhý den mi volal manažer a měl jsem schůzku s panem Dovalilem. Na ní jsme podepsali smlouvu,“ jmenoval sportovního ředitele fotbalových sklářů.

Pro jaro si Gebert vybral Vítkovice, po podzimu ve 2. lize odepsané. „Jenže nám se povedlo nemožné a zachránili jsme se,“ připomněl zázračné probuzení. „Upřímně: šel jsem tam s tím, že se nám nepodaří udržet. Ale sešel se dobrý tým, přišel nový trenér Ivan Kopecký a hodně se vyhrávalo.“

I díky tomu dostal Gebert šanci prorazit na Stínadlech. „Moje pozice je podhrot, ofenzivnější střední záložník. Připravovat šance a nějaký gól dát,“ popsal se. Na těchhle postech zrovna přetlak není, dlouhodobě marodí ofenzivní tahoun Hora a profikariéru uzavřela legenda Vachoušek: „Vím o tom a v téhle situaci je výzva probojovat se do sestavy. Dodává mi to ještě motivaci navíc. Snad se mi přípravné zápasy povedou. Jen škoda, že Teplicím nevyšly evropské poháry. Věřil jsem, že poslední utkání s Duklou zvládnou a budou tam.“

Od nováčka si hodně slibuje teplický trenér Daniel Šmejkal: „Vojta je technický hráč na pozice 8 a 10, který dobře vidí fotbal.“

Gebert, jenž od mládeže prošel už Starou Boleslaví, Mladou Boleslaví, Slavií Praha, Meteorem, Jabloncem, Žižkovem, Vlašimí a Vítkovicemi, je v Teplicích jako v sedmém nebi. „Je tady fantastické zázemí, nedá se to srovnávat s 2. ligou.“