Pokud nepřijdou zranění, nemám o postup Baníku strach, tvrdí Petržela

„Na podzim jsme hráli kvalitně, takže není potřeba do kádru výrazně sahat, abychom ho rozbili a začínali znovu,“ prohlásil Vlastimil Petržela.

A určitě jste i v lepším rozpoložení než před sezonou, kdy jste skládali mužstvo na poslední chvíli.

Samozřejmě. Je to o něčem jiném. Vše se odvíjí už od atmosféry. Nálada kluků, když se v novém roce vítali, je někde jinde. Je to úplně o něčem jiném.

Máte tři posily. Co si od nich slibujete?

Potřebovali jsme fotbalisty, kteří by dávali góly, to všichni vědí. A také nějakého konstruktivního hráče do středu zálohy, který má finální přihrávku. To byl náš hlavní cíl. U útočníků je to sázka do loterie, jestli se trefíte, a proto jsem chtěl kluka, kterého jsem už trénoval.

Alexandera Jakubova?

Ano. Znám ho. Vím, že je to výjimečný fotbalista, ale že si jako hodně mladý také procházel různými věcmi. Ale když mu vyšel zápas, byla radost se na něj dívat. Na podzim ve Varnsdorfu dal deset gólů, předváděl fantastické výkony. Co jsem se byl na něj asi čtyřikrát podívat, tak vždycky byl nejlepší na hřišti.

Další posilou je Robert Hrubý.

O něm není třeba ani mluvit. Už dříve tu hostoval a chtěl jsem ho udržet, už když jsme sestoupili, ale chtěl hrát první ligu. Teď v zimě nás napřed odmítl, když mu telefonoval Aleš (asistent trenéra Křeček). Za čtrnáct dnů jsem mu volal sám a domluvili jsme se. Už to pochopil. Je to náš kmenový hráč. A jsem moc šťastný, že všechny nové hráče jsme koupili.

A co Štefan Pekár?

Věděl jsem, že je to dobrý fotbalista. Nikdy jsem ho ale neviděl hrát. Aleš ho trénoval v Ružomberku. Říkal, že na Slovensku je jeden z nejlepších fotbalistů, co se tam pohybuje. A Dušan (sportovní ředitel Vrťo) tam také pracoval.

Na jaký post s ním počítáte?

Může hrát ve středu hřiště, měl by se vecpat mezi tři útočné halfy. To samé Hrubas, který muže hrát i trochu odzadu, měl by se přiřadit k Hlinkovi, aby tam nebyla ta hrozná díra, protože s tou jsme měli problém. Neměli jsme doražené balony, protože mezi Hlinkou a útokem byl čtyřicetimetrový prostor, to jsem se mohl uřvat. Doma to ani vidět nebylo, ale venku ano. Když se soupeři vyhecovali, tak jezdili.

Dá se říct, že Baník má pro druhou ligu mužstvo bez větších slabin?

Tak bez slabin... Když budou všichni zdraví, tak jo. Jsem přesvědčený, že to kluci zvládnou.

Přesto, je ještě nějaký post, na němž byste potřeboval tým doplnit?

Máme třeba jenom tři stopery, to je málo. A třetí je ještě Mešaninov, který byl na podzim u řady gólů. Snad se ale poučil, kluk je to poctivý, ale pořád musí na sobě pracovat, vyvarovat se taktických chyb.

Sledujete, jak se formují mužstva vašich největších konkurentů v boji o postup?

Samozřejmě. Ale viděl jsem hodnocení podzimu a tam jsme byli na špici, po všech stránkách, což mě potěšilo. Jen ty šance proměňovat, ale těch jsme měli ze všech daleko nejvíce. Kdybychom v každém utkání venku využili dvě tutové šance, které jsme měli, když jsme šli i sami na brankáře, tak jsme vůbec nemohli prohrát, ani remizovat.

Jak se díváte na své největší protivníky ve druhé lize?

Nevím, jak Olomouc. O ní slyšíte různé skazky, jestli mají peníze, nebo ne, jestli budou pokračovat, nebo ne. Nevím. My půjdeme do jara s klidem, že Baník je na postup připravený a uděláme pro něj všechno. Co Olomouc, to nevím. Nebo co Opava, nebo kdo ještě. Budějovice také chtějí posilovat, cítí nějakou šanci, ale když to porovnám s námi, tak jsme na tom lépe. Může se však stát, že se čtyři hráči zraní... U fotbalu je to vždy ošemetné. Pokud nepřijdou zranění, nemám vůbec strach.

Ztratit však můžete obránce Martina Suse, který podle soudu ve Strakonicích figuruje mezi hráči obžalovanými ve fotbalové korupční kauze. Ta se má projednávat ještě před začátkem jara.

Nepočítám, že bude odsouzený. Věřím mu. Martin se mi dušoval, že s tím nemá nic společného, že jen udělal jednu životní blbost, že napsal jednu esemesku. Pokud by byl odsouzený, tak by to bylo pro něj neštěstí a pro nás problém, ale museli bychom si s tím poradit. Katastrofa by to byla hlavně pro něj, mohlo by to znamenat jeho konec s fotbalem, protože na svazu vyhrožují, že takové případy budou tvrdě trestat. Rozhodně bych o něj nerad přišel, na podzim patřil k našim nejlepším hráčům.