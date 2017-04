Hra byla podle představ, ale body nejsou, znovu lituje Daníček

Působíte zklamaně, ale nemělo by vás spíš těšit, že jste ani proti jednomu adeptovi na titul nebyli o tolik horším týmem?

Jednou věcí je naše hra, ale máme z těch dvou zápasů nula bodů, tak těžko můžeme být spokojení.

Co rozhodlo? Že jste nedali gól?

Rozhodla větší kvalita Slavie v útočné fázi. Jsou tam neuvěřitelně silní. My nedokážeme využít pološance, dotáhnout je do konce. Slavia nás potrestala jednou střelou v první půli, pak jsme bojovali, bohužel to nestačilo.

Byla Slavia až nečekaně hratelným soupeřem?

Nechci mluvit o Slavii, ale o nás. Zkrátka se teď nějak prezentujeme, daří se nám v té hře pokračovat, ale zatím to neumíme dotáhnout do šestnáctky podle představ. Finální fázi musíme zlepšit.

Těžko se prosazuje proti urostlým slávistům?

Jsou nesmírně silní, někdy byli v soubojích o dvě hlavy vyšší. Třeba David Machalík to měl neuvěřitelně těžké. Ale prali jsme se, nic jiného nám nezbývalo.

Byl to nejtěžší letošní protivník?

Zatím ano.

Hráli jste hned po sobě v Plzni a se Slavií. Můžete porovnávat, koho favorizujete na titul?

Každý je v jiné situaci, Slavia jede v laufu, Plzeň to momentálně uhrává spíš dřinou. Ale oba celky zatím pořád bodovaly naplno. Těžko se odhaduje, jak se to vyvine.

Něco vás mrzí, co mohlo dopadnout lépe?

Mě osobně mrzí, že mi tam nespadla střela z halfvoleje. Jsou to momenty, které by nás mohly nakopnout, chyběla nám i troška štěstí. V posledních dvou zápasech jsme gól jako první inkasovali my, ale potřebovali jsme, aby to bylo naopak. Dotahovat proti takovým soupeřům je strašně těžké.

Po utkání jste ale slyšeli potlesk.

Tentokrát nám diváci opravdu tleskali, to bylo příjemné. (usměje se) Ale on je problém i v našich hlavách. Minule proti Příbrami jsme se nechali rozhodit pískotem fanoušků, to nesmíme. Máme nějakou hru, kterou se chceme prezentovat, z toho nesmíme uhnout kvůli reakci tribun, vždyť víme, že nám to přináší body.

Nyní zase přijdou hratelnější soupeři?

My chceme urvat body proti každému týmu. Teď ale jedeme do Teplic, což je momentálně po Slavii a Plzni asi třetí nejlepší mužstvo ligy. Mají formu. My musíme zapracovat na finální fázi, pak jsem přesvědčený o tom, že v Teplicích něco urveme.