Slovácko v Turecku? Bezpečnost hodně řešíme, přiznává Daníček

Jinak ale se spoluhráči herní soustředění na Turecké riviéře tráví v liduprázdném letovisku Antalya. Ačkoliv jsou zde teploty i nyní výrazně příjemnější než v Česku, na trávení přímořské dovolené to teď vskutku není.

„Po příletu nás překvapilo, že z rána byly jen dva stupně a foukal takový vítr, že se pomalu nedalo trénovat. Fotbalově to bylo nic moc, ale pak se počasí zlomilo a teď už je kolem patnácti stupňů a bezvětří,“ pochvaluje si Daníček.

Se spoluhráči se byl ve čtvrtek, když měli zrovna volno, podívat k moři. „Někteří šli i do vody, ale jen po kolena, moře je fakt ledové,“ popisuje.

Jinak ale komplex pětihvězdičkového hotelu Aska Lara, který už je zase skoro prázdný, tým téměř neopouští. „Měli jsme možnost vyrazit do Antalye nebo Beleku, ale dohodli jsme se, že nikam nepojedeme, a udělali jsme si volno podle sebe, na hotelu.“

Spousta hráčů včetně Daníčka cítila riziko. „Už před odletem jsme hodně řešili bezpečnost. Zvlášť po atentátu v Istanbulu. To byl i náznak, že bychom neletěli, ale vše bylo zaplaceno, tak jsme vyrazili,“ poznamenal slovácký štítový záložník.

Z fotbalového hlediska přesun ze zasněženého Uherského Hradiště na jih hráči samozřejmě oceňují. Po lednu, který strávili na hřištích s umělým povrchem, se konečně připravují na přírodní trávě.

„Bohužel tentokrát musíme na hřiště kousek dojíždět autobusem, asi deset minut. Bylo by lepší mít vše poblíž hotelu, aby si každý mohl i zatrénovat individuálně. Takhle ale hned po nás jdou na hřiště další týmy,“ popisuje Daníček. „Každopádně je to nesrovnatelně lepší než umělka.“

Slovácko už v Turecku sehrálo dva zápasy. Nejprve remizovalo 1:1 s bulharským Plovdivem. „To utkání jsme zvládli výborně takticky, hlavně v první půli. Hráli jsme přesně to, co jsme chtěli, hrozili jsme z brejků. Jen jsme dostali blbý gól ze standardky, to vždycky zamrzí. Zvlášť v zápase s tak těžkým soupeřem,“ povzdechl si Daníček, který si z utkání odnesl silně naražené koleno, kvůli čemuž vynechal i středeční duel s ukrajinským Luhanskem (0:3).

„V tom zápase jsem nehrál, trenér mě asi ještě šetřil, tak se mi to těžko hodnotí. Jak říkal trenér, první půlka byla asi zvládnutá líp,“ doplnil Daníček.

Den před nedělním návratem domů čeká Slovácko ještě souboj s ruským Orenburgem.