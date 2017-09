Střelec Darida: Škoda, že nemáme ani bod, Němci možná byli i k poražení

„Škoda, že jsme ten vyrovnaný stav neudrželi až do konce. Remíza by byla zasloužená,“ smutnil po utkání. „Bod by byl navíc pro nás v takhle rozehrané kvalifikaci hodně bonusový.“

Těšit vás může aspoň povedená trefa z dálky. Jeden z nejhezčích gólů v životě?

Asi jo. Takhle dobře jsem to asi ještě nikdy netrefil. S Vládíkem Mikulášem (masér reprezentace) jsme byli domluvení, že se branku před zápasem pokusí začarovat. Vzal na trénink svůj černý pásek z karate, říkal, že ho nikdy nevynesl mimo tělocvičnu. Škoda, že nepřinesl ještě víc štěstí... Ale Vládík mi říkal, ať střílím k pravé tyči a ono to tam fakt spadlo. Je to hezké, ale zároveň obrovská škoda toho výsledku.

Na to, že jste hráli proti mistrům světa, jste zahráli velmi slušně, souhlasíte?

Myslím, že jsme velmi dobře plnili taktiku. Bylo to náročné, ale hodně jsme to Němcům zkomplikovali, dostávali jsme se do spousty brejků. Škoda, že jsme je nevyřešili trochu líp, mohli jsme přidat ještě nějaký gól. To by nám pomohlo.

Místo toho jste v závěru inkasovali po sporné situaci. Jak jste ji viděl?

Jsem hodně zvědavý, chci se na to podívat na videu. Někdo tam zablokoval Jakuba Jankta a nevím, jestli to nebylo trochu i s faulem. Kuba se pak nemohl chytit s hráčem, já jsem se sice snažil na něj navázat, ale ten už byl nade mnou ve výskoku. Teď nechci tvrdit, že tam byl faul, ale určitě se na to podívám. Tyhle situace rozhodčí v německé lize hlídají a často to pískají.

Nepřišlo vám, že Němci odehráli zápas dost bohorovně? Po vedoucím gólu jako by přestali hrát.

Myslím, že jsme jim to dost ztížili, ale jejich výkon opravdu nebyl nejlepší. O to větší je to škoda. Nechci říct, že byli k poražení, ale určitě se s nimi dalo bodovat.

Možná dokonce k poražení byli, ne?

No, možná jo. Je to škoda, nám by pomohl i ten bod.

Teď už musíte vše vyhrát a spoléhat na to, že Severní Irové budou ztrácet. Jak moc je ještě druhé místo reálné?

My se musíme koukat jen na příští zápas v Severním Irsku. Odtamtud musíme přivézt tři body a uděláme pro to všechno. Až pak můžeme koukat na ostatní výsledky.