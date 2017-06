S páskou poprvé od žáčků. Darida se vyptával, aby neudělal faux pas

„Byla to samozřejmě pro mě čest, ale úkoly se moc nezměnily,“ líčil Darida. „Střední záložník se musí snažit hrát a vést tým, organizovat hráče. Nezáleží na tom, jestli má pásku nebo ne.“

Ale novinka to pro vás byla, ne? Prý jste ani přesně nevěděl, jaké má kapitán oficiální povinnosti. Práskli to na vás...

Já jim dám. (úsměv) No, byl jsem kapitánem naposledy někdy v žáčcích, takže jsem pořádně nevěděl, jak to teď funguje, jestli tam jsou nějaké jiné povinnosti. Radši jsem se pro jistotu zeptal, abych neudělal nějaké faux pas.

Kapitán má i komunikovat s rozhodčím. Byl jste na něj ostrý?

Myslím, že ne. Občas jsem za ním zašel a něco si s ním povídal, ale byl férový, vůbec ne arogantní. Neměl jsem s ním žádný problém.

Ani ve chvíli, kdy se zranil brankář Vaclík, ležel na zemi a sudí nechal pokračovat ve hře?

Šel jsem za ním a říkal, že gól by neplatil, že by pískal faul. Pískal dobře.

V čem byla Belgie lepší?

Viděl bych to v jejich síle dopředu. Dokázali najít mezery a nahrát kolmý balon za naše stopery, kteří často hráli jeden na jednoho. Neměli to proti silovým útočníkům vůbec jednoduché. Ale většinu zápasu to odehráli výborně a my jsme potom vpředu mohli zkoušet presovat. Vzadu to bylo trochu na riziko, ale i z toho pak vyústil gól na 1:1.

Byl to taktický záměr, napadat tak vysoko?

Chtěli jsme hrát aktivně, nezalézat, i když jsme věděli, že v některých fázích to přijde. Pokud jsme byli vpředu, chtěli jsme hrát aktivně. Myslím, že to vůbec nebylo špatné.

Ale Belgičané měli dost šancí. Nenechávali jste jim vzadu až moc místa?

S jejich kvalitou jsme počítali, věděli jsme, že do nějakých akcí se budou dostávat. Ale chtěli jsme hrát aktivně dopředu. Nebylo to jednoduché, ale za výkon se nemusíme stydět.

Je důležité, že jste se poměřili se silným soupeřem právě před těžkým utkáním v Norsku?

Určitě to jsou pro spoustu hráčů cenné zkušenosti. Když hrajete se silným soupeřem, ukážou se mezery, chybičky. I to nám zápas napověděl, ale zároveň i to, že jsme schopní s nimi hrát.

Navíc si asi takové utkání užijete víc, než když válcujete San Marino, ne?

Myslím, že s těžkým soupeřem si to opravdu užijeme víc. Hrají proti vám hvězdy z top týmů, můžete se proti nim ukázat... To je asi lepší než San Marino.