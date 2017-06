Darida a norský kamarád. Nechci, aby pak měl nade mnou navrch, říká

Darida je střední záložník, Jarstein gólman. „Bude to pro mě zápas jako každý jiný, nevidím v tom rozdíl. Ale byl jsem rád, když jsme na podzim Nory porazili. V kabině jsem pak nad ním měl navrch. Věřím, že to tak zůstane, aby mi to nemohl dávat sežrat zase on,“ říká šestadvacetiletý středopolař se smíchem.

Jak jste se rozloučili?

Těším se na něj, až se potkáme, pokecáme. Je to dobrý parťák.

A zřejmě i velký kamarád, když vás zval i na svatbu. Trávíte spolu čas i mimo hřiště?

On má rodinu, děti, kterým se hodně věnuje. V Berlíně moc času není. Ale když cestujeme na zápasy, máme partu já, Rune, Genki Haraguchi, Peter Pekarík, Ondra Duda, snad jsem na nikoho nezapomněl. Chodíme na kafe a stříháme si, kdo to zaplatí. Jsme hodně spolu.

Kvalifikace o MS 2018 Norsko - Česko, sobota 20.15

Norsko je na tom v boji o šampionát výrazně hůř než Česko. Věří Norové ještě, nebo kvalifikaci už jen dohrávají?

Co mi říkal, tak to vidí jako jejich poslední možnost. Pokud nás neporazí, tak to pro ně končí. Teoretickou šanci ještě mají a nic nevzdávají.

Na podzim v Česku dostal dva góly. V čem jako gólman Jarstein vyniká?

Je hodně silný na lajně, umí ustát souboje jeden na jednoho. Jak je vysoký, dokáže pomoct obraně a sbírá spoustu centrů.

Daří se vám proti němu na tréninku?

Docela jo. Po tréninku zůstaneme na hřišti a střílím na něj za vápnem. Soutěžíme, kolik mu dám gólů. Spíš nad ním vyhrávám. Bylo by dobré si zopakovat i v zápase.

Je to pro většinu z vás poslední utkání sezony. Jste rádi, že už je konec, že si od fotbalu odpočinete?

Rozhodně takhle přemýšlet nemůžeme. V Norsku do toho musíme dát všechno a neřešit, že odehrajeme devadesát minut a pak je volno. Až po zápase, doufejme po vítězném, si můžeme říct, že je hotovo a jít na dovolenou. Rozhodně nesmíme na hřiště jít s tím, že to nějak odehrajeme.

Není na mužstvu znát únava?

Nejdůležitější je si všechno správně nastavit v hlavě. Nejlíp zápas zvládne ten, kdo se na něj dobře připraví. Tělo to ještě dá. I když je to nešťastný termín, protože někteří hráči už mají tři týdny po sezoně, jiní hráli do poslední chvíle.

V Hertě jste naposled hráli 20. května. Vypadne pak hráč z tempa, chybí mu zápasový rytmus?

To se může stát, ale naštěstí jsme měli přátelák v Belgii, což nám pomohlo. Zápas je lepší než trénink. Norové nic nehráli, takže v tomhle můžeme mít výhodu.

Jak jste si souboj s Belgií vyhodnotili?

Něco bylo dobré, některé pasáže ne, hlavně v defenzívě jsme je měli odehrát líp. Vysvětlili jsme si co a jak. Myslím si, že zápas měl parametry.

Pomohl vám i zvýšit sebevědomí?

Když vezmu závěr, kdy jsme je dokázali zatlačit, tak je vidět, že i proti těžkým soupeřům to jde.