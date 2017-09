Odhodlaný kapitán Coufal: Doma jsme silní, máme Plzni co vracet

V sobotu jeho tým čeká další velký test: k Nise přijede jasný ligový lídr z Plzně, který letos ještě neztratil ani bod. „Jdeme do toho s tím, že chceme před vlastními fanoušky jednoznačně vyhrát. Na domácím stadionu jsme silní, což ví i Plzeň. A navíc jí máme co vracet: co je tady trenér Trpišovský, nezískali jsme s ní ani bod.“

Ano, Liberec doma Plzeň porazil naposledy před deseti lety...

To už je tak dlouho? Polovinu z toho jsem tady já, tak to už je asi něco špatně. (směje se) Nepamatuju si, že bychom s nějakým soupeřem měli tak dlouhou neúspěšnou sérii. Asi na Plzeň nemůžeme najít recept, ale je čas to změnit.

Po bitvě se Spartou, kterou jste v oslabení dotáhli k remíze, vás U Nisy čeká na podzim už druhý velký zápas. Jak vidíte současnou Plzeň?

Plzeň hraje v klidu. Po prvním zápase s Duklou jsem si myslel, že má fantastickou formu. Pak se jim to trošku zadrhlo, ale oni jsou velký tým a vždycky dotáhli utkání k vítězství. Může se stát, že budeme zase 90 minut lepší a prohrajeme. Ale to už nechceme dopustit. Doufám, že diváci vyprodají stadion jako se Spartou. Proti Spartě jsme se jim odvděčili, teď budeme potřebovat jejich pomoc zase.

Kapitáne, nejste sám překvapený, jak dobře vám tým zatím šlape?

Abych řekl pravdu, tak trošku jo. Jsme dobrá parta, v kabině se sešli charakterově dobří kluci a možná proto se nám podařilo zvládnout poslední zápas v Karviné, kde jsme nebyli lepším, ale šťastnějším týmem. Na jaře bychom ten zápas možná jednoznačně prohráli 0:3.

Po létě se zdálo, že se Liberec oslabil, ale zatím se to nepotvrzuje. Jak vidíte sílu týmu?

Já si od začátku nemyslím, že bychom byli slabší. Ano, odešli nám stěžejní hráči Milan Baroš a Martin Dúbravka, ale potvrzuje se, že jsme schopní je nahradit. V brance máme Ondru Koláře, který se fantasticky rozchytal. Do útoku se nám podařilo získat Matěje Pulkraba, který je možná ještě víc gólový než Bary (Baroš). Jasně, nejsme Slavia nebo Sparta, ale kvalitu máme. Týmu jsem věřil a jsem rád, že se to teď potvrzuje.

Jak vaši kvalitu zvedne příchod Lukáše Váchy ze Sparty, který se k vám připojil začátkem týdne?

Je to každopádně zajímavá posila last minute. Uvidíme. Vašon je schopný dát do hry to, co někteří jiní hráči nemají. Má dobrou přihrávku a sílu v osobních soubojích. Má hodně odehráno v lize i v Evropě a může být jedním z těch, kteří dokážou tým vyhecovat ve chvílích, kdy se nebude dařit. A stejně jako já strašně nerad prohrává.