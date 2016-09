Vítkovičtí fotbalisté si zisk šesti bodů v úvodu sezony pochvalují

„Konečně jsem to protrhl,“ doufá Mišinský, že jeho střelecký půst skončil. Podstatné však podle něho je, že Vítkovice mají šest bodů a že vyhrály oba domácí duely. „Trenér říkal, že po pěti kolech bude pět bodů zlatých,“ usmál se Mišinský.

„Těch šest je paráda, ale hlavně abychom po podzimu měli aspoň patnáct,“ podotkl vítkovický trenér Roman West.

Mišinský uvedl, že když na podzim uhrají sedmnáct osmnáct bodů, tak by jaro už mohli zvládnout.

„Jenže náročnější zápasy teprve přijdou,“ upozornil West. „Druhá pětice zápasů bude hodně těžká a ta třetí ještě náročnější. Ke konci podzimu nás čekají Sigma Olomouc, Opava a ostravský Baník. Ale těch nynějších šest bodů je důležitých i pro naše sebevědomí, že na to máme.“

A to ještě Vítkovičtí sahali po bodech v Českých Budějovicích (0:1) a na hřišti Žižkova (0:3). „S Viktorkou jsme osmdesát minut hráli dobře,“ připomněl Mišinský, že všechny tři branky dostali až ke konci duelu. „Pro nás bude každé utkání těžké, ale řekli jsme si, že potřebujeme zvládat především domácí zápasy. To by mělo vést k naší záchraně. Když něco přivezeme z venku, tak to bude jenom plus.“

Vítkovičtí doufají, že by mohli bodovat i v Třinci, kde hrají v sobotu od 10.15. „Jedeme tam s klidnou hlavou,“ uvedl Mišinský. „Třinečtí mají jeden bod, my šest, takže nemáme co ztratit. Můžeme jenom získat.“

Pro Vítkovice bude sobotní zápas čtvrtým během dvou týdnů. Mišinský v tom žádný problém nevidí. „V přípravě jsme trénovali dvakrát třikrát denně. Za sebe mohu říct, že jsem připravený, a kluci to zvládnou taky.“

Třinečtí mají mnohem lepší mužstvo, než ukazují jejich dosavadní výsledky. Nehledě na to, že nastříleli už sedm gólů.

„Určitě na nás budou chtít vletět a rozhodnout co nejdříve,“ předpokládá Vladimír Mišinský. „My ale musíme hrát svou hru. Ideální bude držet co nejdéle remízu a zkusit to v závěru zlomit v náš prospěch.“

Vítkovičtí jsou se vstupem do sezony spokojení. Ale přesto ještě leccos jejich hře chybí. „Určitě klid v některých přechodových fázích,“ potvrdil Vladimír Mišinský „Ale čím více zápasů odehrajeme, tak na tom budeme lépe a lépe.“