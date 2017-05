Musíme pořád bojovat a věřit, říká vítkovický Kovařík

„Snažil jsem se souboj co nejdéle ustát, jak mě držel za dres, nepadal jsem, až mi tam dal nohy. To už jsem byl ve vápně. Určitě to mohla být penalta,“ prohlásil Kovařík po remíze 2:2. A dodal, že by Zápotočnému za ten faul dal stop na tři zápasy.

Mariáne, dá se říct, že remízou jste ztratili vy v boji o záchranu i Baník v duelu o postup?

Asi bych to tak nazval. Kdo tady byl, viděl, že jsme se snažili stoprocentně vyhrát. Vypadalo to nadějně, tlačili jsme je skoro celý zápas. Škoda, že rozhodčí ten zákrok na mě vytáhl, šlo to do penalty.

Do zápasu jste šli bez pěti hráčů základní sestavy. Honiš, Matěj a Szotkowski nemohli hrát, protože jsou ve Vítkovicích na hostování z Baníku, Cverna kvůli kartám a ke všemu onemocněl Fiala. Jak těžké bylo se s tím vyrovnat?

Měli jsme poměrně krátkou dobu, abychom se na to připravili, dva dny. K tomu se nám zranil nejlepší střelec jara Matěj Fiala. Ale vypořádali jsme se s tím docela slušně, lépe, než jsem očekával. Náš kádr je hodně vyrovnaný, silný. Trenéři mužstvo přes zimu výborně poskládali. Nebýt špatného podzimu, mohli jsme klidně být ve středu tabulky.

Jenže když Sokolov vyhrál ve Znojmě, ztrácíte čtyři body.

Tím pádem to máme ještě složitější. Ale jedeme dál. Musíme pořád bojovat. Do konce zbývají tři kola a los máme docela dobrý - Vlašim, Pardubice a Prostějov. Musíme věřit, že Sokolov body ztratí.

V tom vám mohou pomoci Baník, který hostí Sokolov v sobotu, a Opava, jež s ním rovněž bude ještě hrát.

Na Opavu spoléhat můžeme, ale na Baník... Kdo ho sleduje celé jaro tak, jak bych to řekl... Nevím, jestli se zrovna od Baníku dá čekat, že by nám v utkání proti Sokolovu pomohl.