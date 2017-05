Proti Baníku bych hrál rád, říká vítkovický záložník Matěj

Vítkovičtí jdou do derby hned bez čtyř fotbalistů Fotbalisté MFK Vítkovice nastoupí ve středu od 17.00 proti Baníku Ostrava bez čtyř fotbalistů, kteří byli v základní sestavě v minulém kole v Opavě.

Obránce Ondřej Cverna nemůže hrát kvůli žlutým kartám. Stopera Martina Honiše, záložníka Jana Matěje a útočníka Marka Szotkowského nepustili do hry zástupci Baníku Ostrava. Všichni tři jsou totiž ve Vítkovicích na hostování. „Nevylučujeme, že jim dovolíme hrát, uvidíme podle situace,“ říkal před startem jarní části národní ligy sportovní ředitel Baníku Dušan Vrťo. Baník sice drží před třetí Opavou náskok pěti bodů, ale jistotu návratu mezi elitu stále ještě nemá. „Ani pro hráče by nebylo dobré hrát proti svému klubu,“ řekl ostravský trenér Vlastimil Petržela. „Mají baníkovské srdíčko, takže nevím, jestli by měli chuť hrát proti kamarádům.“ Přesto Jan Matěj řekl, že by hrál rád. „O tom, že budeme bez třech hráčů, kteří u nás hostují z Baníku, víme od začátku jara,“ uvedl vítkovický trenér Ivan Kopecký. „Nedá se nic dělat, sestavu tomu musíme přizpůsobit. Máme další hráče, kteří můžou nastoupit, takže to vyřešíme. Není to velký problém.“ Odmítl, že by se snažili se zástupci Baníku domluvit, aby trojice fotbalistů přece jen mohla dnes hrát. „Jenže ono to asi ani nejde,“ řekl Kopecký. „Smlouva je nějak postavená a my ji musíme respektovat. Jsme velmi rádi, že ty tři hráče máme, ale situace v lize je taková, že Baník zatím nemá postup jistý, takže se bez nich bohužel musíme obejít.“