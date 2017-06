Němci? Každý je porazitelný, říká Lavička. O sestavě už má jasno

To ještě mluvil v angličtině, protože do tiskového střediska dorazilo i několik zahraničních novinářů. Pak se přesunul k hloučku českých žurnalistů a několik minut odpovídal na otázky ohledně zápasu s Německem, kterým v neděli večer jeho tým vstoupí do evropského šampionátu jednadvacetiletých.

O čem český kouč mluvil?

O tom, jak vyzrát na favorizované Němce:

Každý je porazitelný. Máme respekt, ale když budeme hrát tak týmově jako v kvalifikaci, můžeme uhrát dobrý výsledek. To platí jak pro zápas s Německem, tak pro další utkání. O soupeři jinak příliš nechci mluvit, za ně mluví jejich výsledky a to, jak hráli v kvalifikaci. Hráči dostali dostatek informací jak v tištěné formě, tak na videu: včera jsme měli dva rozbory. Rozhodne to, jak se budeme prezentovat my a s jakým záměrem do utkání půjdeme.

O ztrátě zraněného obránce Matějů:

Je to velmi nešťastná událost hlavně pro něj, ale fotbal přináší i takové záležitosti. Je zklamaný, měl velkou chuť dát si klid a ještě být k dispozici, ale podle lékařů je zranění tak vážné, že mu neumožní turnaj absolvovat. Stalo se, proto jsme okamžitě zareagovali a povolali Marka Havlíka.

O tom, jestli je variantou stažení záložníků Sáčka nebo Haška do obrany:

Je to jedna z pravděpodobných možností, jak tenhle post vyřešit. Vím, že to je pro české fanoušky zajímavé, ale vzhledem k soupeři nechci prozrazovat žádný detail.

O tom, z kolika procent má jasno o sestavě:

Nemám moc rád procentuální prognózy a odhady. Jeden dva malé otazníky tam byly, ale v tuhle chvíli máme po konzultaci s trenérským štábem jasno.

O tom, jestli českému týmu může pomoci převaha fanoušků na tribunách:

Sám jsem v očekávání, jaká bude atmosféra. Podle informací, které máme, by měl být stadion hodně plný. Jsem rád, když slyším, že by nás mělo dorazit podpořit hodně fanoušků. Už v předstihu jim za to chceme poděkovat, popřát, aby si zápas užili a pomohli našemu týmu k cestě za úspěchem.

O své trenérské premiéře na velkém turnaji:

Je pravda, že na takové akci jsem ještě netrénoval. Ale už toho mám dost za sebou, takže chci čerpat ze zkušeností ze svých předchozích angažmá a budu dělat všechno pro úspěch.