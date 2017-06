Trenér Lavička: Prohra je komplikace. Náš výkon srážely laciné ztráty

„Komplikace pro další vývoj to je. Každý bod a každý gól může rozhodovat - proto jsem rád, že Lukáš Zima aspoň chytil penaltu. Musíme si utkání zanalyzovat a říct si, co je potřeba zlepšit. Důležité bude i to, aby kluci rychle zregenerovali,“ tušil Lavička, když se pustil do pozápasového hodnocení.



Prohra na úvod vám hodně ztížila boj o postup. Počítáte s tím, že teď už bude každá ztráta osudová?

Samozřejmě, to jsme věděli už před utkáním. Kluci byli odhodlaní, na začátku jsme diktovali tempo a chtěli jsme se poměřit otevřenou hrou, ale nakonec se ukázalo, že větší kvalita byla na straně soupeře.

Při prvním gólu míč propadl brankáři Zimovi pod rukama. Dala se z vašeho pohledu střela chytat?

Nedokážu to v tuhle chvíli zanalyzovat, viděl jsem to z dálky. Ale byla to situace, která zásadně ovlivnila další vývoj.

Při druhé brance chyboval Sáček, který hrál na nezvyklé pozici pravého beka. Sehrála jeho nezkušenost roli?

Michal chyboval, to jsme viděli všichni. Ale není to pro něj jednoduché, na tom postu nastupoval opravdu minimálně. Snažil se dělat to nejlepší pro tým, ale po té situaci trochu ztratil sebevědomí. I proto jsme ho v závěru stáhli, začali hrát na tři obránce a poslali tam ofenzivního hráče. Michala a jeho výkon si vyhodnotíme, ale přehnaná kritika určitě není na místě. Dělal, co mohl.



Tým nejvíc brzdily zbytečné ztráty míče, souhlasíte?

Ano, to výkon sráželo. Po dobré úvodní patnáctiminutovce jsme ztratili kontrolu nad zápasem, soupeř nás zatlačil. Pak potřebujete kvalitní první přihrávku, abyste mohli rozběhnout protiakci, což se nám bohužel nedařilo. Soupeř naše chyby potrestal, my ty jeho ne.

Chyběla i podpora z křídel. Proč?

Po úvodních patnácti minutách jsme ztratili kontrolou nad zápasem a Jankto s Černým si plnili hlavně obranné povinnosti. Museli pomáhat. Když jsme pak získali míč, nedokázali jsme udržet první druhou přihrávku a jít do ohrožení branky soupeře.

Uděláte příště změny?

Je předčasné o tom teď mluvit. Zvážíme to, vyhodnotíme výkony na jednotlivých postech, podle toho se zařídíme. Změny nevylučuji.

Potěšilo vás aspoň, že fanoušci vytvořili v Tychách téměř domácí prostředí?

Hrát v Polsku a mít takovou podporu, to bylo něco báječného. Věděli jsme, že by měl přijet velký počet fanoušků, atmosféra byla báječná. Jen mě mrzí, že jsme jim nenabídli dramatičtější zápletku.