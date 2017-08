Znovu se Steauou? Trošku zklamání, řekl Vrba. S Plzní chce postoupit

Kromě FCSB se Plzeň střetne ještě se švýcarským Luganem a Hapoelem Beer-Ševa, za který hraje český útočník Tomáš Pekhart. Přijatelná skupina, byť s nepříliš atraktivními soupeři.

„Věřím, že do druhého místa bychom mohli být,“ doufá v postup do vyřazovací fáze trenér Pavel Vrba. Podobným tónem přizvukují i hráči. „Cíl je postup, je to hratelné,“ uvedl obránce Lukáš Hejda. Tomu jako jednomu z mála vyšel i tip na jednoho ze soupeřů, trefil Lugano, třetí tým loňského ročníku švýcarské ligy.

Na evropské scéně to není moc frekventovaná adresa, koneckonců před dvěma roky celek v tamní nejvyšší soutěži zachraňoval italský trenér českého původu Zdeněk Zeman. Do Evropské ligy se dostal díky Basileji, švýcarský hegemon vyhrál kromě ligy i pohár.

„Lugano? Nevím, neznám,“ přiznal Vrba. To FCSB zná až moc dobře. „Jsme trošku zklamaní, že budeme znovu hrát se Steauou.“

Plzeň jde na neoblíbeného soupeře podruhé během jedné sezony. Začátkem srpna s týmem, který nesmí používat historický název Steaua a používá zkratku, remizovala 2:2 a prohrála 1:4. Z Ligy mistrů vypadla ve třetím předkole. FCSB ale o kolo dál dostalo doma pět gólů od Sportingu Lisabon a rovněž se musí spokojit s Evropskou ligou.

FCSB, vlastněné bláznivým a kontroverzním Gigim Becalim, se na další souboj s Viktorií těší. „Plzeň dvakrát porazíme, ve skupině vyhrajeme všechno, vyděláme peníze a postoupíme,“ prohlásil Becali bezprostředně po losu. Rumunský vicemistr je pro české celky strašákem, loni vyřadil s Ligy mistrů i Spartu.

„Máme šanci na odvetu,“ burcuje záložník Patrik Hrošovský, jenž si ale uvědomuje, že další zápasy s rumunským protivníkem budou ve skupině ty nejtěžší.

„Ale ani ten Hapoel nebude snadný, v Izraeli bude teplo, čeká nás těžký zápas,“ řekl Hrošovský. Beer-Ševu vyřadil z Ligy mistrů překvapivě Maribor a tak na izraelského šampiona podruhé za sebou zbyla skupina Evropské ligy. Minulý rok se v ní utkala se Spartou a dvakrát s ní prohrála.