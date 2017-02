Sparta pouští brankáře Budinského, na jaře bude hostovat v Boleslavi

Ten je s s boleslavským týmem od začátku zimní přípravy, nastoupil do všech deseti přípravných zápasů a dal v nich tři góly. Oba přicházejí na hostování: Budinský do konce letošního června, Nečas do června příštího roku.

Budinský by měl v Boleslavi nahradit dosavadní jedničku Jakuba Diviše, který je na odchodu. Po podzimu o něj projevilo zájem několik klubů, nabídky ho zaujaly a vedení Boleslavi mu nebude v odchodu bránit. Nejpravděpodobněji v tuto chvíli vypadá odchod do Zaglebie Lubin, šestého týmu polské ligy.

Třiadvacetiletý Budinský je v Česku od začátku roku 2015, kdy přestoupil do Vlašimi. Loni v létě podepsal smlouvu se Spartou, která ho hned poslala na hostování do Bohemians. Na podzim stihl třináct zápasů a zaujal dobrými výkony, proto se na startu přípravy znovu hlásil na Letné. Tam by se ale těžko prosazoval přes Koubka s Bičíkem, proto znovu odchází na hostování.

Dvaadvacetiletý útočník či ofenzivní záložník Nečas je sparťanským odchovancem, dosud sbíral zkušenosti při hostováních v druholigových Pardubicích (od července 2014 do května 2015) a Vlašimi (od června 2015 do prosince 2016). Na podzim dal v šestnácti mistrovských zápasech osm branek a do Boleslavi si ho vyhlédl trenér Martin Svědík.