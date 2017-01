VIDEO: Slávisté bydlí v hotelu, ve kterém spali i Woods nebo Phelps

Policista u zátarasy si stoupne do pozoru a lidem v projíždějícím autobusu zasalutuje.

Následuje dvouproudový kruhový objezd. Vpravo je parkoviště, rovně se jede přímo k hotelu. Ten je vidět široko-daleko, protože okolo žádná jiná tak vysoká budova není.

Právě tady, necelou hodinku cesty na jih od města Chaj-kchou na čínském ostrově Chaj-nan, zahájili přípravu fotbalisté Slavie.

„Je to jako palác,“ usmál se Muris Mešanovič.

Je libo relaxační masáž? Nebo snad posilovnu? Venkovní bazén? Mission Hills Resort nabízí všechno, co si člověk namane - restaurace, luxusní obchody, klidné zahrady, krytý bazén, dokonce i akvacentrum, zábavní park nebo menší přírodní rezervaci... A hlavně golf. Zdejší hřiště je vyhlášené a hráli na něm třeba i Tiger Woods, Rory McIlroy nebo Phil Mickelson.

Místní hotel známé osobnosti láká. Jejich portréty nyní visí po zdech. Hosté tak mohou poznat třeba brazilského fotbalistu Ronalda, plavce Michaela Phelpse nebo mnoho herců jako například Michaela Douglase, Morgana Freemana či Catherine Zeta-Jonesovou.

Ale slávisté tady nejsou za nákupech nebo kvůli golfu. Už v pátek, kdy dorazili, poprvé vyzkoušeli místní fotbalové hřiště. Od té doby trénují dvakrát denně.

Od hotelu k fotbalovému areálu je to autobusem zhruba čtvrt hodiny. Zatím k němu vede místy rozbitá cesta, kterou lemují bagry. Majitelé totiž k pěti hřištím plánují přistavět další devětadvacet! Už brzy bude hotovo.

O pět hřišť se Slavia dělí s bohatým čínským klubem Jiangsu Suning, jehož největší hvězda Ramires (z Chelsea před rokem přestoupil v přepočtu za 900 milionů korun) však na soustředění není, protože má ještě dovolenou.

Teploměr sice ukazuje přes dvacítku, ale sluníčko je za mraky a hráče ofukuje vítr. Pro fotbalisty příjemné počasí, ale trenéři se radši choulí do klubových šusťákovek.

Podnebí je na Chaj-nanu parádní. Přestože je začátek ledna, tak na ostrově kvetou květiny, na kamenech se vyhřívají ještěrky a na zahradě poletují motýli.

Není divu, že si hotelový resort oblíbilo tolik známých osobností.

Slavia je v Číně do příštího pondělí, kdy se vrací do Prahy (tam přiletí v úterý ráno), než na přelomu ledna a února vyrazí na další zahraniční soustředění, tentokrát do Španělska.

Podívejte se, jak slávisté trénovali: