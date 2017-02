VIDEO: Gólman se praštil o tyč, až se branka otřásla. Zápas dochytal

To se dá brát skoro jako zázrak, protože náraz vypadal opravdu hrozivě. Co mu předcházelo?

Morten Nordstrand, útočník Newcastle Jets, hlavičkoval vysokým obloučkem na bránu, vypadalo to, že míč zapadne pod břevno. To ale Hall nechtěl dopustit a úžasným zákrokem balon vyškrábl na roh. Za to, že zachránil tým od inkasovaného gólu, ale bolestivě zaplatil, protože při dopadu se silně bouchl hlavou o tyč.

Při pohledu na televizní záběry je vidět, jak prudký úder byl - brána se totiž pořádně otřásla. Hall pochopitelně zůstal ležet na zemi, hned se k němu seběhli spoluhráči a strachovali se, jestli se vážně nezranil.

Gólman, který patří do australských mládežnických reprezentačních výběrů, ale dokázal, že je pořádný tvrďák. Po chvilce se postavil a pokračoval v utkání. „Moje hlava je v pohodě, nic se neděje. Můžu chytat dál,“ říkal v poločasovém rozhovoru pro Fox Sports.

A skutečně utkání dokončil, navíc úspěšně: udržel nulu a Adelaide se mohli radovat z vítězství 1:0.