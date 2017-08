Venezuelané ve fotbalové lize. V Karviné se učí i anglicky

Devatenáctiletý útočník ze Zamory FC těsně před startem sezony podepsal se zástupci MFK Karviná čtyřletý kontrakt. Jeho krajan, o dva roky starší záložník Ricardo Piňa je v klubu zatím na půlročním hostování s opcí z celku Estudiantes de Caracas S.C.

Za příchodem obou hráčů do české ligy je agentura Nehoda Sport. „Vytipovali jsme si Erica s Ricardem, protože mají předpoklady nám pomoct. Hrozně důležitá ale bude jejich adaptace, takže musíme být všichni trpěliví,“ řekl karvinský sportovní ředitel Lubomír Vlk.

Venezuelané mají problém domluvit se s ostatními. „Čeština je hodně těžká, ale pořádně neumíme ani anglicky,“ přiznal Ramirez. Vše tak vyřizují s pomocí manažera Zdeňka Klimka, který překládá do jejich rodné španělštiny.

„Už něco česky umíme, ale asi každý ví, o jaká slovíčka jde,“ naznačil Ricardo Piňa na klubovém webu, že pochytili některé silnější výrazy. „Kromě toho samozřejmě zvládneme pozdravit.“

Oba fotbalisté by od příštího týdne měli pilovat angličtinu s učitelkou. „Je to hodně složité, když neumějí ani anglicky, řeč je alfa a omega,“ podotkl Vlk. „Ale každým týdnem je to s jejich komunikací lepší a lepší. Musejí jim pomoci i hráči a všichni v klubu.“

Ramirez souhlasí, že domluva se spoluhráči a lidmi v klubu je nutností. „S pomocí učitelky se musíme co nejdříve naučit základní fráze,“ řekl.

„Jsou to šikovní fotbalisté, takže i proto jsme s Ramirezem uzavřeli dlouhodobou smlouvu, počítáme i s časem na jeho adaptaci,“ uvedl Lubomír Vlk.

Současná situace ve Venezuele je hodně napjatá. Lidé protestují proti politice prezidenta Nicoláse Madura a současné vlády, takže Piňa i Ramirez jsou rádi, že dostali příležitost prosadit se v Karviné. „Máme velké štěstí,“ potvrdil Ricardo Piňa. „Stejně to berou i všichni naši blízcí.“

A jak se jim líbí český fotbal? „Je o něco rychlejší než u nás, ale mně ani Ricardovi nebude dělat problémy se takové hře přizpůsobit,“ tvrdí Eric Ramirez. „Věřím, že rychle přivykneme i zdejšímu způsobu života a dalším věcem.“