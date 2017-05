Velká bitva o postup vrcholí, napínavý je i druholigový boj o záchranu

„Psychika hraje velkou roli. Na to, že už jde o všechno, se nedá nemyslet,“ uznal ostravský trenér Vlastimil Petržela. „Jsem už dost ošlehaný, ale po remíze v Olomouci mi je jasné, že to poslední utkání bude nesmírně psychicky náročné. Když to teď trochu zacloumalo se mnou, tak co teprve s hráči.“

Petržela je ale přesvědčený, že kvalitu současný Baník má. „Pokud se nestane něco mimořádného, tak bychom to měli zvládnout. Snažím se vždy splnit každý cíl, od toho nerad uhýbám. A to se pokouším dostat i do kluků.“

Petržela upozornil, že Znojmo není žádný jednoduchý soupeř. „Viděl jsem ho v Opavě, kde v poločase vedlo 2:0 (utkání skončilo 2:2 - pozn. red.). Je nepříjemné z brejků.“

Pro Opavské je už nyní sezona nadmíru úspěšná. Ale... „Kdyby nám před ní někdo řekl, že budeme ve finále poháru a v lize budeme hrát do poslední chvíle o postup, tak bychom to brali,“ prohlásil opavský útočník Václav Jurečka. „Člověk chce ale získat co nejvíce. V poháru nám to až na vrchol nevyšlo, tak uvidíme, jak dopadne liga.“

Oba týmy spoléhají na obrovskou podporu fanoušků. Na Baník bylo už v pátek v poledne prodáno 10 013 vstupenek. Volných zbývalo přibližně patnáct set.

Kdo nakonec spadne?

Fotbalisté MFK Frýdek-Místek v jarní části národní ligy už devět zápasů nevyhráli, v minulých třinácti kolech nasbírali pouhých osm bodů. To Vítkovičtí jedenadvacet.

Frýdek-Místek se tudíž propadl do boje o udržení, zatímco Vítkovičtí se přiblížili záchraně, k níž po podzimu, kdy urvali jen sedm bodů, vzhlíželi jako k zázraku.

„Pořád hrajeme o bytí, či nebytí. I nadále se musíme dívat sami na sebe. Sledovat Frýdek-Místek nebo Sokolov nám nepomůže,“ upozornil vítkovický trenér Ivan Kopecký.

Zmínil třetí tým vážně ohrožený sestupem - Sokolov. Ten má stejně jako Frýdek-Místek 29 bodů, Vítkovičtí o jeden méně a navíc mají s oběma soky horší vzájemné zápasy. To Sokolov a Frýdek-Místek jsou na tom stejně s tím, že celkově mají Frýdecko-místečtí o gól lepší skóre.

„A mohlo to být lepší, kdyby dal Šumský ve Varnsdorfu penaltu a my si nedali vlastního góla,“ připomněl frýdecko-místecký trenér Leoš Kalvoda minulou prohru 0:4.

Na hřišti necháme duši, zní z Vítkovic

Všechny tři ohrožené celky hrají v posledním kole od 15.00 venku - Frýdek-Místek v Ústí nad Labem, Vítkovice v Prostějově a Sokolov ve Vlašimi.

Kalvoda má problémy se sestavou. Kvůli kartám z ní vypadli stopeři Literák a Klabník, ale i záložník Willwéber. „Na lavičce budou dorostenci, z nichž někteří ještě v sobotu hrají, takže je do Ústí dovezeme autem,“ dodal Kalvoda. „Je nám ale jasné, že abychom měli klid, tak musíme vyhrát.“

A když ne? „Musíme Ústí poprosit, aby nám nedávalo moc gólů,“ odpověděl Leoš Kalvoda.

Vítkovičtí stále mluví o záchraně jako o snu. „V Prostějově o ten náš sen budeme bojovat,“ prohlásil na webových stránkách klubu vítkovický brankář Josef Květon, který je přesvědčený o tom, že mužstvo poslední krok zvládne. „Na hřišti necháme duši,“ slíbil.

„Je to zápas o všechno, ale přesně o tohle jsme se celý půlrok snažili,“ dodal vítkovický útočník Marek Szotkowski.

A co Sokolov?

Na existenční souboj se chystají i v Sokolově. „Ve Vlašimi nás čeká velmi těžký zápas,“ tuší Vítězslav Hejret, sportovní ředitel klubu a dočasný hlavní kouč sokolovského áčka za odvolaného trenéra Jiřího Dreiseitla.

Boj o udržení si Baník ještě víc zkomplikoval poslední porážkou doma s Opavou. „Herně byla Opava kvalitnější, ale šance se střídaly. Dokonce bych řekl, že po hrubých chybách soupeře jsme se dostali do dvou vyložených příležitostí, které jsme měli proměnit. A dokonce před obdrženou brankou jsme měli vyloženou šanci, která byla stejná, jaké měl soupeř v případě nastřelení břevna. Ale u nás už to není náhoda,“ nechal se Hejret slyšet po utkání na klubovém webu.

Že Sokolov v jeho současném rozpoložení přehraje jeden z aspirantů na postup, to podle něj sice tak zvláštní nebylo, o to víc jej však mrzely neproměněné šance Baníku proti Opavě. „Ve chvíli, kdy my naše šance nedáme, a to ani před prázdnou bránou, nakonec gól dostaneme. To se opakuje v několika zápasech po sobě, proto jsme teď jeden bod od sestupového pásma. Ale my se dáme dohromady a do Vlašimi pojedeme bojovat,“ slibuje fanouškům Hejret.