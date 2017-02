Start jara musíme zvládnout, burcuje Šumulikoski ze Slovácka

„Na druhou stranu už jsme tři a půl roku doma a občas mi to i chybí, potřebuju někam vycestovat. My jsme furt někam létali, třináct let v kuse, poháry, reprezentace. Teď jsem většinou doma a občas jsem z toho ještě unavenější,“ usmívá se.

Téměř tři týdny, které jste letos strávili na soustředění v Turecku, jste tak musel uvítat.

Moc. Když vedení přišlo s týdenním prodloužením pobytu, byl jsem spokojený. Nebránil bych se tomu, příští rok do Turecka zamířit i dvakrát, nad čímž klub uvažuje. Víte, jaké jsou v zimě podmínky tady, ona ta umělá tráva není nic moc.

Co na dlouhé soustředění říkali ostatní?

Někteří kluci se samozřejmě těšili za rodinami, ale poprvé v kariéře jsem zažil, že by se za tak dlouhou dobu nestal problém. Třeba když jsem byl v Rusku, strávili jsme v Turecku s drobnými pauzami tři měsíce v kuse a už po deseti dnech to mezi hráči začínalo vřít. Teprve tentokrát se nikdo nepohádal, to mě překvapilo.

Čím to je?

Dokazuje to, že máme dobrou partu, byla jenom sranda.

Jak jste připravení na jarní část ligy?

Pro každého hráče je vždy důležitý první zápas, aby nás dobře nastartoval. Měli jsme slušnou přípravu, pokud na ni navážeme, tak to s Jabloncem musíme zvládnout.

Pak vás čekají Bohemians a Brno, to jsou všechno mužstva, jež jsou v tabulce pod vámi.

Všichni jsme v rozmezí tří bodů, to bude slušný adrenalin. Ty tři zápasy potřebujeme zvládnout aspoň se šesti, ideálně sedmi body. Odlepili bychom se tím od spodku a cítili se lépe. Bude to těžké, každým rokem je liga náročnější.

A vyrovnanější.

Přesně tak. Vždyť teď je mezi šestým a patnáctým místem jen devět bodů.

Jak hodnotíte zimní hráčské změny ve vašem týmu?

Odešli nám tři hráči, kteří se starali o křídelní hru zleva i zprava. Ale přišel Navrátil, který má opravdu velkou kvalitu a všechny tři odchody podle mě pokryje.

A co ztráta stopera Košúta?

Máme místo něj nachytaného Břečku nebo Hofmanna, kteří měli podle mě moc dobrou přípravu.