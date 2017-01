Super-Bubi z Drážďan. Český objev je v šestnácti blízko druhé bundeslize

Loni na podzim pravidelně nastupoval v bundeslize mladšího dorostu v kategorii do sedmnácti let. Třináct zápasů, dvanáct branek, tři asistence.

Když nadějného českého útočníka v listopadu nasadili do utkání nejstaršího dorostu, čili proti o dva roky starším protihráčům, v souboji s Hamburkem (1:3) byl jediným střelcem týmu.

Super-Bubi, volně přeloženo zázračný chlapec, mu v Německu přezdívají.

A před pár dny ho trenér Uwe Neuhaus zařadil do kádru, který odcestoval na přípravu do Marbelly.

„Na hřišti je zdravě drzý, ale jinak je to klidný a skromný chlapec,“ říká kouč Neuhaus. „Když je na place, vždycky chce dát gól. Je to velmi působivé.“

Na soustředění ho vzal i přesto, že Kušej mohl jen trénovat. V mezinárodních utkáních, byť jen přípravných, nemůže nastupovat do svých sedmnácti, což bude v květnu.

„Když bude takhle pokračovat, zažije s ním Dynamo spoustu radosti,“ prohlásil sportovní ředitel Ralf Minge.

Před odchodem do Drážďan hrával rodák z krušnohorské Telnice za Teplice a Ústí nad Labem. Díky spolupráci Ústí s Dynamem je v Německu už druhým rokem.

Když mu bylo patnáct, zájem měla i Sparta. Zatímco otec byl pro, maminka Šárka rozhodla, že půjde do Německa. Z Telnice, kde s rodiči žije, to má do Drážďan blíž než do Prahy.

Drážďany jsou sedmým týmem druhé bundesligy, smlouvu tam má do léta 2019. „Rád bych se prosadil do áčka, už letos bych se chtěl třeba aspoň na pět minut dostat na hřiště a zahrát si druhou bundesligu. A za dva roky by bylo dobré, kdybych se prosadil do áčka už natrvalo,“ líčil na podzim v rozhovoru pro MF DNES.

Zdá se, že se mu to brzy může splnit.