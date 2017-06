Chceme zase fotbalem bavit, tvrdí varnsdorfský trenér Frťala

„Jsou to mladí hráči, všechno ročníky 97/98. Nejsou to náhodně vybraní kluci, všichni mají svou kvalitu, sledovali jsme je a víme, co se v nich skrývá. Ale určitě bychom se nebránili nějakému v uvozovkách hotovému fotbalistovi. Jedno dvě okna si ještě v našem kádru necháváme volná,“ připustil varnsdorfský kouč.

Minulá sezona byla pro Varnsdorf krušná, na jaře se nečekaně připletl do boje o záchranu. „S minulou sezonou nemůžeme být spokojení. Doma jsme sice prohráli jen s Vítkovicemi, ale nevozili jsme body z venku. Co se týká tabulkového postavení, tak určitě nejásáme, ale ještě víc se musíme zaměřit na herní stránku, protože když budeme předvádět kvalitní výkony, tak body budou samozřejmě přibývat,“ ví Frťala.

„Už se nedíváme na to, jestli jsme skončili jedenáctí, ale musíme se zaměřit na to, aby naše hra měla určitou kvalitu. A to samozřejmě nepůjde mávnutím čarovného prutu, protože hráčů odešlo opravdu hodně, takže to chvíli potrvá.“

Co nejvíc by měl Varnsdorf zlepšit? „Všechno se odvíjí od kvalitní defenzivy, ale to neznamená, že budeme chtít hrát nějakého zanďoura, na to jsme se tady nikdy nezaměřovali. Chceme fotbalem bavit. Určitě je potřeba méně inkasovat a být více produktivní. I u soupeřů jsme si v minulé sezoně dokázali vypracovat dost šancí, ale neproměňovali jsme je,“ viděl trenér.

Žádné starosti se záchranou a návrat do horní poloviny tabulky, to bude varnsdorfská meta pro další ročník Fotbalové národní ligy.

„Kdo by tohle nechtěl! Musíme si dávat reálné cíle, ale zase ne přehnaně skromné. Uvidíme, jak se soutěž bude vyvíjet. Teď je náš hlavní úkol najít vhodné typy hráčů, kteří nám zapadnou do koncepce. Byli bychom rádi, kdyby se tak v horizontu 14 dnů náš kádr začal stabilizovat,“ přeje si Frťala.

Letní příprava Varnsdorfu proběhne v domácích podmínkách, vyjede jen na soustředění do Heřmanic. První zkouška čeká Frťalův tým už v sobotu na turnaji v Benátkách nad Jizerou, kde hrají kromě Varnsdorfu i Hradec Králové, Mladá Boleslav a Bohemians 1905. „Hned na úvod přípravy narazíme na kvalitní soupeře, už tyhle zápasy nám něco ukážou.“