Míč za čárou, nebo ne? Derby rozsekl (ne)sporný dloubák

Ztratil orientaci a zavinil penaltu: Porážka je moje Varnsdorský brankář Radek Porcal zasahuje v chumlu před Jiřím Pimparou z Ústí. Po zápase jeho jméno vyvolávali varnsdorfští fanoušci, ale fotbalový obránce Jiří Pimpara jim pokynul jen smutně. Návrat na místo, kde úspěšně působil, si představoval jinak. „Porážku beru na sebe,“ klopil zrak; jeho Ústí ztroskotalo v druholigovém derby u rivala 1:3. A Pimpara zavinil penaltu, z které dal Daníček vítězný gól. V pokutovém území fauloval pronikajícího Dordiče. „Věděl jsem, že je rychlejší, chtěl jsem tam dát tělo. Bohužel jsem ztratil orientaci a nevěděl jsem, že jsem ve vápně. Chtěl jsem přerušit hru, ale byl jsem vážně dezorientovaný,“ líčil Pimpara. „Můj faul všechno odšpuntoval...“ Pimpara litoval mizerné 2. půle. „Po přestávce to byla tragédie, hlavně moje. Domácí sice zlobili, ale taky byli nervózní, měli jsme toho využít mnohem víc.“ Ústí je venku na jaře bídné, ze šesti kol vytěžilo jen bod. „Některé zápasy nebyly špatné, někde jsme domácí mančafty i přehrávali, ale nebyli jsme produktivní,“ vybavil si Pimpara. „Poslední dvě utkání, ve Vítkovicích a dneska, nám ale hrubě nevyšly. Nevím proč.“ I tak asi bude záchrana již jen formalitou, byť oficiálně zpečetěná ještě není. „Chtěli jsme si už ve Varnsdorfu udělat klid, bohužel to nevyšlo. Osm bodů náskoku je dost, uvidíme, jak ve středu budou hrát předposlední Vítkovice.“ Do konce 2. ligy zbývají ještě tři kola, Ústí v sobotu hostí postupující olomouckou Sigmu.