Kouč Varnsdorfu: Musíme být liška, která přechytračí medvěda

Z brankáře málem střelcem Dva brankáři v souboji, to je vždy unikát. Varnsdorfský Radek Porcal (v černém) ale třineckého Lukáše Palečka nepřekonal. Dostal gól přímo z rohu a pak mohl po rohu sám vyrovnat. Varnsdorfský brankář Radek Porcal v hlavní roli nedělní partie 2. fotbalové ligy s Třincem. „Měl jsem gól na hlavě, bohužel náš hráč míč přizvedl a letěl nad. Možná kdyby to nechal, propadl by do sítě. Ale na kdyby se nehraje,“ líčil Porcal svoji hlavičku z nastavení, kdy přeběhl celé hřiště a při dvou rozích dělal ruch. Porážku 0:1 už nezměnil. Už v 1. půli dostal gól, který se jen tak nevidí. Levák Šumbera ho překonal přímo z rohu střelou na zadní tyč do šibenice. „Stává se to i jiným brankářům, ale stávat by se to nemělo. Měli bychom si to pohlídat,“ vinil se Porcal. Jestli to chtěl, klobouk dolů, podle mě to byla spíš náhoda. Když to bude chtít takhle trefit, povede se mu to jednou z tisíce kopů.“ Třinecký trenér Jiří Neček situaci se střelcem řešil: „A říkal, že to takhle nechtěl. Ale sedlo mu to krásně.“