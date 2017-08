Van Kessel už měl trénovat ve Zlíně, ale nedorazil. Klub chce Tecla

Zájem o Van Kessela projevili Zlínští v polovině června, od té doby ho nahánějí. Poslední verdikt se už zdá nezvratitelný.

„Počítali jsme, že v úterý se k nám připojí. Ale jeho příchod uvízl na tom, že nemá dořešené záležitosti se Slavií. Teď to vypadá, že to nevyjde. My můžeme jenom čekat, s hráčem jsem na podmínkách byli domluvení,“ řekl Grygera.

Čtyřiadvacetiletý reprezentant Curacaa strávil jarní část sezony na hostování v polském Gdaňsku, ale patří Slavii, kde má smlouvu do 30. června 2019.

Slávistický šéf Jaroslav Tvrdík už dřív naznačil, že Van Kesselovi bránit v odchodu nebude. „Zlín si přeje na hostování Gina van Kessela. Za Slavii určitě vyhovíme. Bude na Ginovi, aby dokázal využít této jedinečné šance.“

Nizozemský rodák přišel do týmu loni v létě z Trenčína za 35 milionů korun, vysoká očekávání však nenaplnil. Za Slavii dal pouze čtyři soutěžní góly a nedařilo se mu ani na hostování v Polsku, kde naskočil jen do tří ligových duelů.

V létě reprezentoval Curacao na Zlatém poháru, jeho tým ve skupině třikrát prohrál 0:2, postupně s Jamajkou, Hondurasem a Mexikem. Po krátké dovolené se měl hlásit do přípravy ve Zlíně. To se zatím nestalo.

Zlín tak shání dál, zájem má o jiného slávistu Stanislava Tecla, který v silné konkurenci marně bojuje alespoň o místo na lavičce. „Je na něm, kam se rozhodne jít. Nám by pomohl,“ poznamenal Grygera.

Ve hře pro Zlín jsou i někteří sparťané. Jejich trenér Stramaccioni uvedl, že po vyřazení z kvalifikace o Evropskou ligu půjde na vedení s tím, že kádr je příliš široký. Sparta však zatím nerozhodla, koho pošle na hostování i proto, že pořád má rozsáhlou marodku.

Zlín by stál o Sáčka se Zahustelem. „Byl jsem na zápase v Mladé Boleslavi, kde Sáček i Zahustel zahráli dobře. Takže ani nepočítáme, že by je teď Sparta uvolnila. Mají navíc hodně zraněných hráčů,“ podotkl Grygera.

Zlínští potřebují kádr doplnit o stopera i útočníka. „Co se týče stopera, musel by to být nadstandardní hráč a takový se momentálně neobjevil,“ podotkl Grygera. „Chceme posílit útok, Beauguel bude chybět delší dobu.“

Čas má do 8. září, kdy se uzavře soupiska pro Evropskou ligu.