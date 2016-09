Vyhrát mohly oba týmy, remíza je zasloužená, řekl sparťan Kadlec

Remíza s Mladou Boleslaví, debakl v Evropské lize v Southamptonu a nerozhodně ve Zlíně. Od Kadlecova návratu se tým z vítězství neradoval.

„Tři zápasy jsme nevyhráli, to je už moc. A příště máme derby, což nebude žádná sranda,“ ulevil si Kadlec.

Neúnavně nabíhal, tahal útoky, neproměnil vyloženou šanci, nakonec v 58. minutě hlavou vyrovnal.

Bod berete, když jste museli dotahovat? Nebo jste zklamaní?

Přijeli jsme si pro vítězství, bohužel jsme dostali gól ze standardky a v momentě, kdy jsme měli hru relativně pod kontrolou. Chtěli jsme vyhrát, bod je málo.

Vy jste mohl vyrovnat už do poločasu, běžel jste sám na brankáře, udělal mu kličku, ale gól jste nedal. Co jste udělal špatně?

Měl jsem dát větší ránu, chyběla razance. Oni se stihli vrátit. Do brány to šlo, ale strašně pomalu.

Třikrát jste trefili břevno. Zažil jste to někdy v jednom utkání?

Je to smůla, dost to zamrzí. Byl jsem u toho prvního, jak hlavičkoval Pepa Šural. Spadlo do dolů, na čáru, gól to nebyl. Jít to o pár centimetrů dál...

Když jste po přestávce vyrovnal, věřil jste, že výsledek otočíte?

Času bylo dost, věřil jsem, že jo. Šance jsme měli, David Lafata trefil potřetí břevno, měl to na hlavě. Zlín hrozil z brejků, myslím si, že remíza je zasloužená. Vyhrát mohla obě mužstva. V závěru jsem tam měl jednu střelu, škoda, že mi to zblokovali na roh.