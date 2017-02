Smůla pro sparťana Kadlece, kvůli zranění nejspíš nestihne start jara

Sparta podrobnosti o zdravotním stavu nesdělila, bližší informace sdělil Paska deníku Blesk. „Je to smůla. Vašek tam má drobnou trhlinu. Teď volíme ten nejlepší lékařský postup,“ řekl Paska.

Je to smůla i pro Spartu, čtyřiadvacetiletý útočník či ofenzivní záložník má být rozdílovým hráčem. Po loňském přestupu z Midtjyllandu za 73 milionů korun na hřišti nezářil, navíc si v říjnovém utkání s Příbramí poranil stehenní sval. Do konce podzimu už nezasáhl.

Do začátku zimní přípravy byl fit, na soustředění ve Španělsku zasáhl do zápasů s Freiburgem, Sturmem Graz a Ferencvárosem. Před pátečním utkáním se Zenitem Petrohradem však odletěl do Prahy na vyšetření, které odhalilo natržený sval. Jedná se o poranění na druhé noze, než na které ho zranění vyřadilo z části podzimu.

Pro Spartu začne sezona už příští čtvrtek soubojem v Evropské lize v Rostově na Donu a je pravděpodobné, že to bude bez Kadlece. Na podzim odehrál za Spartu jedenáct soutěžních utkání a dal tři branky, z toho dvě v klíčovém pohárovém duelu proti Interu Milán (3:1).

Druhý marod Lukáš Mareček, jenž má potíže s třísly, by měl být brzy v pořádku.