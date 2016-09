Další Kadlecova anglická výzva: boj s irským „řízkem“ i mistrem Evropy

„Nejvíc mi utkvěla asi ta Chelsea. Tam jsme až do poslední minuty sahali po super výsledku, já sám jsem měl v devadesáté minutě šanci dát na 2:0,“ vzpomíná na tři a půl roku starý souboj. „Kdybych proměnil, postupovali bychom dál. Vypadli jsme, ale pro každého z nás to byl velký zážitek.“

Chelsea i Liverpool jste potrápili. Dá se říct, že Sparta na anglické týmy umí?

To nevím, protože jsme ani jednou nepostoupili (úsměv). Vlastně jsme ani jeden z těch zápasů nevyhráli... Ale je fakt, že všechny byly vyrovnané, nedostali jsme víc než jeden gól.

Zápasy proti Angličanům bývají pro české hráče svátkem. Souvisí s tím i větší motivace?

Hrát proti šestému týmu anglické ligy vypadá opravdu na papíře asi zajímavěji než kdybychom šli proti šestému týmu třeba z Itálie. Ale motivace by měla být stejná - ať už hrajeme proti Angličanům nebo třeba Izraelcům.

Co už o Southamptonu víte?

Před úterním tréninkem jsme se ještě vrátili k Boleslavi, pak jsme si ukázali plno věcí o Southamptonu. Trochu jsme je naťukli. Osobně si pamatuju třeba Clasieho, který hrával za Feyenoord a už jsme proti sobě nastoupili. A samozřejmě jsem na Euru sledoval stopera Fonteho. To bude výzva, těším se na něj. Zahrát si proti mistru Evropy je fajn.

Čerstvou zkušenost máte i s Davisem, kapitánem Severního Irska, proti kterému jste nastoupil v reprezentaci.

Jo, říkal jsem si, že to byl on. Ten byl šikovný. Klasický Ir, takový řízek, do všeho vletěl. Dobrý hráč.

Jinak ale Southampton není typicky britský tým. Může vám sedět, že hraje spíš kombinačně, nenakopává?

Je fakt, že když si promítnu jejich sestavu, jsou tam možná dva Angličané a jeden Ir, ostrovních hráčů tam moc není. Ale to bylo třeba proti Chelsea podobné, taky to měli spíš poskládané ze zahraničních hráčů.

Psychickou výhodou pro Spartu může být, že Southamptonu se nedaří. Pod novým trenérem ještě nevyhrál, je v sestupovém pásmu.

Těžko říct. Oni ty zápasy neodehráli vůbec špatně, navíc měli těžký los: Arsenal, Manchester... Myslím, že tým mají dobrý, je jen otázka času, než začnou zase stoupat tabulkou.

Neutrpí špatným začátkem jejich sebevědomí?

Možná ano, ale o to třeba zase budou hladovější. Budou to chtít změnit, zvrátit, chytit se. Myslím, že to nehraje moc velkou roli.