Kadlec po návratu: Pět týdnů jsem ležel, necítím se ani na 70 procent

Sparta ji zakončí na třetím místě, daleko za Slavií a Plzní, dvěma adepty na titul. A Kadlec toho zdaleka neodehrál tolik, kolik by si přál. Brzdila ho častá zranění, stihl zatím jen tři góly. Tím posledním poslal sparťany do vedení proti Hradci, který ale za stavu 0:3 zabral a závěr ještě dvěma brankami zdramatizoval.

„Mohlo to být lehčí vítězství, pak jsme si to na konci zkomplikovali. Asi bych to nazval povinnými třemi body,“ říkal Kadlec po utkání před novináři.

Proč jste si zápas v závěru tak ztížili?

Asi jsme se nechali ukolébat, nasazení už zřejmě nebylo takové. Ale já jsem ten závěr neviděl, protože jsem po vystřídání šel radši do kabiny. Byl jsem zpocený, tak abych znovu nenastydl. Takže ty poslední minuty nemůžu úplně hodnotit.

Zdravotně už jste v pohodě?

Jo, už jsem dobrej. Akorát fyzicky to není ono, pět týdnů jsem vlastně jen ležel.

Proč se léčba tak táhla?

Jednou jsem to už zkoušel před zápasem s Plzní. Cítil jsem se líp, tak jsem pár dní trénoval, ale nešlo to. Musel jsem na kontrolu a dostal jsem nová antibiotika - zánět ještě neodezněl. Bylo z toho dalších deset dní doma, bez zátěže.

Takže fyzicky máte do ideálu daleko?

No, určitě. Necítím se zatím snad ani na sedmdesát procent.

Celá sparťanská sezona asi není podle představ.

To rozhodně ne. Nehrajeme dobře, ani tenhle zápas nebyl úplně výborný. Třetí místo jsme naštěstí nějak uhráli, ale je to zklamání. Už to vlastně jen dohráváme. Musíme se všichni nad sebou zamyslet a v nové sezoně předvádět trochu jiné výkony.

Cítíte teď i trochu tlak od vedení?

To asi úplně ne. Spíš by každého z nás mělo štvát, jak se sezona odehrála. Skončit třetí a ještě s tolika zbytečně poztrácenými body... To je špatný.

Jak tedy zatím hodnotíte návrat do Sparty? Když jste z Dánska přicházel, jistě jste měl jinou představu.

Celkově jsem si to představoval jinak, i v osobní rovině. Z těch zhruba osmi měsíců jsem pět promarodil, takže sezona nebyla povedená z týmového ani osobního hlediska. Snad už je to za námi a bude to jen lepší.