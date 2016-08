Kadlecův večer: gól a přihrávka. Jestli je Sparta blízko? Doufám, řekl

„Ale jo, jsem spokojený,“ usmíval se Kadlec, který by se už brzy mohl stát opět sparťanem - jeho návrat z dánského Midtjyllandu je na spadnutí.



Arménii jste přejeli 3:0. Jaký z toho máte pocit?

Výkon v obou poločasech byl dobrý. Myslím, že můžeme říct, že nám první zápas vyšel.

Zdálo se, že si na hřišti hodně rozumíte, na to, že jste spolu jen malou chvíli.

Plno kluků spolu hrávalo, třeba ve Spartě nebo mládežnických reprezentacích. Snažili jsme se hodně napadat, pořád jsme běhali. Nebylo se na co šetřit, protože jsme věděli, že budeme všichni hrát jen poločas. Dali jsme do těch 45 minut všechno. Vyšlo to. Oni se snažili hrát, nekopali dlouhé balony, dělali chyby.

Dává tenhle výsledek a výkon naději před Severním Irskem?

Sebevědomí nám to určitě dodalo, ale zápas s Iry bude jiný, soupeř je, myslím, kvalitnější, Když budeme hrát takhle, byl by to dobrý základ pro úspěšný výsledek. Zápas s Arménií byl v obou poločasech velmi dobrý.

Nebylo vám líto, že jdete o poločase ze hřiště? Vypadalo to, že to bude váš zápas.

Mám těch zápasů za sebou docela dost. Poločas mi stačil a byl krásnej. Stačilo mi to.

Jak velkou roli hrálo to, že jste se snažili o přízeň nového trenéra, před kterým jste se chtěli předvést?

Každý se chtěl ukázat a podat co nejlepší výkon. Dokázat, že v neděli může být v základní sestavě. Určitě to roli hrálo.

Co vy a Sparta? Pohnulo se nějak jednání ohledně přestupu z dánského Midtjyllandu?

Ještě nevím, musím se jít podívat na telefon do kabiny. Podívám se a uvidím.

Přišel byste nám to pak říct?

Ne. (rozesměje se)

Ale asi je to hodně blízko, ne?

Možná. Doufám.