Zůstáváme! Kadlec, Frýdek i Karavajev ze Sparty neodejdou. Co Vácha?

Nestali se oblíbenci nového trenéra Andrey Stramaccioniho nebo s ním měli neshody. A při mizerném startu mužstva do sezony ovládla celou fotbalovou Spartu značná nervozita.

Zdá se, že se situace zklidňuje. Alespoň u některých hráčů.

„Tento měsíc a především tento týden se toho napsalo hodně...Jsem rád, že můžu říct „ZŮSTÁVÁM!!!“, napsal na svůj instagramový účet Václav Kadlec.

„Klub evidoval nabídky na Václava Kadlece ze zahraničí, ale výsledkem jednání všech stran je jeho setrvání v klubu,“ oznámila Sparta na svém webu. Zájem měl nizozemský Tilburg.

Pětadvacetiletý útočník byl od začátku sezony po tvrdou kritikou kouče, ačkoliv nebyl jediný, kterému se nedařilo. Ale i při těch mála možnostech, kdy se dostal na hřiště, dřel, bojoval. Odehrál poločas v pohárové odvetě proti Crvene zvezdě Bělehrad a devět minut proti Slovácku. Z celkových 630 minut nastoupil jen na 54 minut. Přesto byl u Stramaccioniho na odpis.

„Nechtěl jsem Spartu opustit a nehodlám to udělat ani v následujících dnech! Nebylo to jednoduché, událo se hodně věcí, nad které je třeba se povznést a hodit je za hlavu...Budu bojovat, aby se Sparta dostala zpět tam, kam patří!“ slíbil pětadvacetiletý útočník.

To záložník Martin Frýdek nenastoupil jen do úvodního ligového utkání proti Bohemians a proti Slovácku střídal na posledních dvacet minut. Jinak hrál, v Liberci skóroval a vedle Lafata je jediným střelcem týmu v sezoně. O to víc překvapilo, když před posledním zápasem v Brně ho Stramaccioni k utkání nenominoval a klub oznámil, že Frýdek požádal o uvolnění.

Jisté je, že mezi ním a italským trenérem došlo k neshodám. Pak se verze liší. Podle jedné z nich se Frýdkovi nelíbilo, že mu Stramaccioni řekl, že bude mezi patnácti hráči, z nichž se bude skládat základní sestava. Nedává logiku, aby poté Frýdek oznámil, že chce odejít. Podle druhé verze mu měl kouč říct, že je pro něj patnáctým hráčem a že s ním příliš nepočítá.

Výsledkem je, že pětadvacetiletý dříč zůstává v kádru.

Ruský obránce Vjačeslav Karavajev měl namířeno domů, ale přestup do Lokomotivu Moskvu v poslední chvíli zastavil trenér Jurij Sjomin. Přitom kluby už na transferu byly dohodnuté.

Jedenadvacetiletý ruský reprezentant byl zvolen nejlepším hráčem Sparty za uplynulou sezonu, ale Stramaccioni v něm perspektivu neviděl a na pozici pravého obránce staví Ondřeje Zahustela.

Nejasná je zatím situace u Lukáše Vácha, kterému Sparta oznámila, že se s ním nepočítá. Přitom Vácha po zranění poprvé nastoupil až v sobotu v Brně (0:2), dokonce v základní sestavě a rozhodně nebyl nejslabším hráčem. Proto překvapil úterní verdikt vedení klubu.

Osmadvacetiletý střední záložník, který má ve Spartě smlouvu ještě na další rok, má podle kuloárních informací nabídky z Jablonce či z Liberce. Otázkou je, jak se jeho případné působení domluví. Těžko si severočeské kluby mohou dovolit převzít jeho plat.

V Česku se mezi profesionálními kluby může přestupovat do 8. září. Ve většině západoevropských zemích přestupní termín skončil ve čtvrtek pozdě večer.