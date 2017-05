Přání olomouckého kouče Jílka: Chci defenzivního záložníka

„Je to zadostiučinění, po loňském ročníku, kdy jsme spadli. Vrátili jsme se do správných kolejí a teď bude na nás, abychom po té maturitě šli do života a ukázali, že jsme o něco chytřejší a zkušenější, a neprali se v lize na místech, která by nás zase ohrožovala,“ míní čerstvý jednačtyřicátník Jílek.

Až na úvod sezony jste druhou ligu vedli a neustále zvyšovali náskok. Bylo to vůbec psychicky náročné?

Lhal bych, kdybych řekl, že jsem byl před každým zápasem naprosto klidný a bylo nám jasné, že v každém zápase stoprocentně zvítězíme. V několika utkáních, hlavně domácích, jsme se protrápili k vítězstvím a nebylo to úplně ono. Na druhou stranu jsem byl daleko klidnější na jaře než na podzim. Síla z mužstva šla v tréninku i z kabiny. Bylo schopné to zvládnout i o jeden gól, což také je určitým znakem kvality mužstva. Měli jsme větší schopnost zápasy kontrolovat, soupeři nás tolik neohrožovali jako na podzim nebo v lize. Ale všichni si uvědomujeme, že kvalita není srovnatelná mezi první a druhou ligou.

Gólově vyčnívali Jakub Plšek (18) s Tomášem Chorým (16). Můžou se prosadit i v lize?

Pokud bude Kuba Plšek hrát jako v posledních dvou měsících, tak bude mít problém. Závěr mu nevyšel. Věřím, že si to nejlépe uvědomuje sám, že musí přidat. Má potenciál na zlepšení, pracuje na sobě, ale měl jsem od něj vyšší očekávání. Tomáš Chorý je pro mě v tuhle chvíli plnohodnotný prvoligový hráč, kterého by ve svém středu chtělo mít víc mužstev. Zaslouženě jede s jednadvacítkou a myslím, že by měl svou pozici obhájit i v nominaci na EURO. Musí zůstat skromný, občas ho musím malinko uzemnit, aby na sobě pořád pracoval, ale nelítá v oblacích. Má potenciál, a pokud bude zdravý, což je u něj hodně důležité, tak pro ligu bude naprosto plnohodnotný útočník.

Po jistotě postupu dostali příležitost mladí hráči. Jak ji využili?

Pořád věřím Antlovi. Vletěl do zimní přípravy a ukázal potenciál. A pokud ho jednou ukáže, tak ho má a na nás je, abychom ho z něj dostali. Je typologicky trochu jiný než klasická olomoucká škola, nebojí se přiostřit, velmi dobře brání, což je pro mě hodně důležité. Na druhou stranu je potřeba, aby byl trochu kreativnější a efektivnější v ofenzivních činnostech. Venca Jemelka udělal obrovský pokrok, plnohodnotně zvládl zápasy, ať už z pozice levého obránce, nebo stopera, vidím v něm velký příslib do budoucna. A je to čistý kluk, který pracuje každý trénink na sto procent, jde hrát za béčko a nemá s tím žádný problém, takže je charakterově velmi dobře nastavený. V budoucnu tu může hrát velmi důležitou roli. Honza Ambrozek se potřebuje srovnat s nároky druhé, případně první ligy. Rychlé nohy, dobrá práce s míčem, umí překvapivé řešení. Musí si zvyknout na důraz a srovnat se fyzicky, protože tu je viditelný deficit, ale je to otázka minimálně roku. Ukáže hlavně půlrok v lize, jak se popasují se svou rolí.

Olomoucký trenér Václav Jílek slaví s fanoušky postup do první ligy.

Které místo v sestavě vás nyní nejvíc bolí?

Kdybych měl říct jednu pozici, tak defenzivní záložník. S koncem Kuby Petra máme na střed hřiště Davida Housku, Kubu Plška a dalších alternací není tolik. Když jsme zápasy prohráli, ať loni v lize, nebo teď, tak to bylo dílem i toho, že jsme neměli agresivnější typ hráče ve středu. Ne odrážeče, ale takového, který má figuru, je schopný vyhrávat souboje, strhnout ostatní. Ale když se dívám po lize, nevidím tolik vhodných adeptů. A také to souvisí s našimi ekonomickými možnostmi. Je to však pozice, kterou bychom potřebovali vyřešit.

Kromě Jakuba Petra nebude pokračovat ani Martin Šindelář. Je to problém?

Byli to kluci, kteří dlouhodobě prokazovali výkonnost a měli tu stabilní místo. Se Šindym nám odešel po zimě stoper číslo jedna, který byl na podzim nejstabilnější. Kuba má rozdílové věci v kvalitě, to každý ví. Práce už neudělá tolik, kolik bych si představoval, ale o zápasech rozhoduje efektivita v řešení těchto situací, a to on měl. V jarní části pracoval velmi dobře, došlo ke zlepšení, takže chybět nám budou. Je otázka, do jaké míry je nahradí stávající hráči, kteří by měli ukázat progres, nebo jak se je podaří nahradit případnými posilami.

I bez Šindeláře vám ale obrana fungovala.

Ustálilo se to, a když nebyl zdravotní výpadek, tak jsme sestavu neměnili a dvojice Radakovič–Škerle pracovala velmi dobře. Aleš tam vnesl zkušenost, Uroš větší kvalitu v rozehrávce. Když už problém nastal, tak Venca Jemelka je dobrá alternace, k tomu Honza Štěrba, takže máme čtyři stopery. Přesto by pro nás měl být jeden z úkolů, abychom tuto pozici doplnili. Aleš už se dostává do věku, kdy sportovní výkonnost není na takové úrovni, jak se očekává, a to nechci snižovat, co udělal letos pro mužstvo.

Máte už vytipované posily?

Mám vytipovaných dost hráčů. Otázka je, co pro nás bude dosažitelné.

Minulý týden prodloužil smlouvu Radakovič. Co pro vás znamená?

Pro nás je to jednoznačně pilíř týmu, má výkonnost i charakter a strašně na sobě zapracoval. Nedá se to srovnat s Radakovičem při mém příchodu. Tím nemyslím jen, že výrazně zhubl, zrychlil a zdynamizoval, ale také už nemusím každý trénink řešit nějaké jeho výstřelky, kdy nám ničí tréninkové zařízení. (úsměv) Zlepšil se a pro nás je určitě důležitý hráč.

Sám jste smlouvu po zvažování také prodloužil, ačkoli žádný slibovaný investor není. Co vás přesvědčilo?

No není, ale udělalo se kus práce v tom, aby jeho příchod byl jednodušší. Přece jen vidím aspoň z mého laického pohledu, že to má nějaké směřování – oddlužení klubu, připravenost pro vstup případného investora. A hlavně záměr města, aby získalo stadion. Na nás je sportovní stránka. Pro rozhodování byl důležitý fakt, že jsem dostal odpověď, zda to myslíme vážně, a pokud ano, jestli bude nutné hráče prodávat. Shodli jsme se, že nutnost to teď není, a samozřejmě chápu, že pokud přijde zajímavá nabídka, můžeme se o tom bavit. Ale mělo by jít maximálně o jednoho hráče. Nejraději bych ale byl, kdyby zůstal tento stav plus jsme tým doplnili.

S druhým Baníkem a třetí Opavou jste uhráli jen dva body. Je to podnět k zamyšlení?

Baník se dnes bije do prsou, že s námi a Opavou má nejvíc bodů. Jenže se nehraje soutěž tří týmů a našli bychom soupeře, kdy mají nejméně bodů. To jsou jen výstřely do tmy. K zamyšlení to však je, byla to první věc, kterou jsme rozebírali v autobuse z Opavy: z dvanácti možných bodů máme dva. Ukazuje to, že nejsme konkurenceschopní? Vezměte si průběhy zápasů, nemyslím, že bychom byli horší, ale neměli jsme efektivitu v zakončení. Ale k zamyšlení to je, jsou to typy soupeřů, které budeme potkávat v lize. Druhá liga však měla dost zápasů, aby se ukázalo, které mužstvo si to zasloužilo.

Zmiňoval jste pojem olomoucká škola ve smyslu sice technicky zdatných, ale ne až tak tvrdých hráčů. Změnili jste mentalitu týmu, aby se neopakovala situace z loňské sestupové sezony?

Právě v těchto zápasech to byla věc, která nás trochu předurčila k tomu, že jsme nebyli úspěšní. Pracuje se na tom, nejen mentálním tréninkem, ale dispozice hráčů jsou natolik zakořeněné, že je velmi těžké z technického virtuosa udělat bourače. Musíme to však ještě zlepšit, protože v lize by se nám to mohlo škaredě vymstít. Je to jednoznačné – máme technické typy hráčů v celé šířce hřiště – Falta, Houska, Plšek, Zahradníček – a my občas potřebujeme, aby se srazili a vyhráli osobní souboj, o tom liga je. Myslím na to, jak to dostat do mužstva, a jedna z cest je přivést typologicky jiného hráče, který by to na ostatní přenesl a strhl je. Proto jsme měli zájem o Zavadila, byť je v požehnaném věku, dokázal by to na hráče přenést.