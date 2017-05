Zůstane Jílek? Zájem Olomouce cítím, ale musí to mít jasnou vizi, říká

Čtyři kola před koncem soutěže se mohl oddat postupovým tanečkům. „Nejsem úplně slavící typ, nechám to na ostatních. Ale určitě si to s týmem užiju, jen to možná nebude tak bujaré,“ povídal bezprostředně po zápase.

Sám se stále nerozhodl, zda prodlouží smlouvu s klubem, jenž ještě nepředstavil nového většinového spolumajitele.

Převládá úleva nad euforií?

Od začátku to byla povinnost. Všichni postup očekávali. I vzhledem k tomu, jaká byla ve Znojmě atmosféra, ty pravé oslavy na místě nepropukly, ale každý si s odstupem času uvědomí, že jsme základní cíl splnili a vychutnáme si to.

Bylo těžké cíl splnit?

Vnitřně jsem si myslel, že u týmu končím už ve 4. kole, když probíhala 89. minuta ve Vlašimi, pak mi Honza Štěrba gólem zachránil krk, nebo nám. A celou sezonu otočil. Je vidět, že ve sportu stačí maličkost, aby se to ubíralo jiným směrem.

Od té doby jste se rozjeli a všem ukázali záda. Jste o tolik lepší, než konkurenti?

Pořád slyším, že nás někdo srovnává s Baníkem, Opavou. Já se dívám na fakta: prostě máme body, které nám už čtyři kola před koncem zaručují postup do první ligy, máme nejvíc vstřelených branek, moc gólů nedostáváme. Takže si myslím, že to je samo o sobě dost vypovídající.

Přejete si, aby vás do ligy doprovodila Ostrava, či Opava? S oběma hrajete a můžete to ovlivnit.

My určitě budeme v závěru míchat kartami. Nechceme poslední zápasy zlehčovat ani podceňovat - ve hře je pořád ještě první místo, které bychom chtěli uhrát. Je potřeba najít pro kluky motivaci do každého zápasu, abychom sezonu uhráli, a ne jen dohráli z povinnosti. Přát postup? Znám spoustu lidí z obou táborů, kteří by si to zasloužili. V Baníku už jenom za tradici. Opava prokazuje vysokou výkonnost, druhou ligu dělá velmi zajímavou. Ať si to rozdají a postoupí lepší.

Dáte šanci mladším hráčům?

Nehledě na to, že máme v rukou osudy ostatních - jedeme do Ústí, máme doma Frýdek, což jsou mužstva bojující o záchranu, a máme Opavu a Ostravu, které hrají o postup, jsme v ideální pozici, abychom vyzkoušeli ostatní hráče, jak se budou konfrontovat s druholigovými soupeři. K nějakým změnám dojde, což neznamená, že budeme slabší.

Nečekal jste od Znojma větší odpor?

On by asi následoval, kdyby měli větší efektivitu, protože dvě naprosto čisté situace si v prvních dvaceti minutách vytvořili, ale bohužel pro ně je nezužitkovali, kdežto my jsme měli tak osmdesátiprocentní úspěšnost. Šance, i když to nebyly úplně jednoduché situace, jsme dokázali proměnit a to rozhodlo.

Kdy jste tušil, že je hotovo?

Kolem 75. minuty, byť jsme dohrávali v deseti. Ještě jsem si říkal, že kdybychom dostali gól v deseti na 4:2, tak by si Znojmo ještě tlak vypracovalo, lítaly nebezpečné centry do pokutového území, ale pohlídali jsme si to s přehledem.

Stále nejste rozhodnutý, jestli v Sigmě prodloužíte smlouvu?

Rozhodnutí přijde v nejbližších dnech. Teď se tím nezabývám, chci, abychom si to užili.

Václav Jílek

Co vaše rozhodnutí ještě ovlivní?

Musíme si v nejbližších dnech sednout. Zájem klubu cítím, ale jak už jsem naznačil v předchozím rozhovoru, byl bych rád, aby to mělo jasnou vizi a koncept. Aby šla Sigma do ligy s ambicí.

Co se během nejbližších dnů může udát?

Něco se rýsuje, jednání probíhají. Spíš je to o tom, aby člověk nabyl pocitu, že tam určité záruky jsou. Zatím jsme se o tom konkrétně nebavili. Tady o to mi jde.

Byl rok ve druhé lize pro Sigmu prospěšný, nebo ztráta času?

Těžko se to posuzuje. Ukáže to následující ligový ročník. Pořád si myslím, že se tady kus práce udělal. Poděkování patří celému realizáku, mužstvo našlo svoji tvář. Samozřejmě v každém zápase se najdou chyby, ale byli jsme odolní, tým se postupně semknul a to byla naše největší přednost.

Jaká byla letos druhá liga?

Nemůžu hodnotit předešlé ročníky, ale podzim ukázal, že byla náročná. Profilovalo se pět mužstev včetně Vlašimi, která byla schopna obírat soupeře o body. A hlavně tam byly týmy s postupovými ambicemi: my, Budějovice, Opava, Baník. To byl největší rozdíl oproti předchozím ročníkům. Byla to pro nás náročná a dobrá zkouška i do ligy, což dokládá Opava, která v poháru dokázala čtyři ligové týmy vyřadit.