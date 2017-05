Jílek si plácl s fotbalovou Olomoucí: Jde to dobrou cestou

Proč tak dlouhé váhání, když modré vrátil po roce zase do 1. ligy?

„Chci, aby se tady hrálo s ambicí a vizí, abychom nešli do ligy jen s tím, že se budeme zachraňovat,“ vysvětloval 40letý kouč nedávno. „Zájem klubu cítím, byl bych rád, aby to mělo jasný koncept. Spíš je to o tom, aby člověk nabyl pocitu, že tam záruky jsou.“

V pondělí už MF DNES povídal: „To, co jsem slyšet chtěl, víceméně z těch úst padlo. My jsme se domlouvali, abychom to neskládali teď úplně na vodě, aby tam byla nějaká jistota. To jsem cítil. Samozřejmě jasnou garanci vám nedá nikdo. Ale i z kroků kolem klubu, jak se to vyvíjí, mám pozitivní pocit, myslím si, že je to dobře směrované. Teď jenom abychom položili sportovní kvalitu. A tam jsem také určité záruky dostal. Z toho pohledu byly splněny věci, které jsem požadoval.“

Sigma sice po nevydařených námluvách s podnikatelem a místopředsedou asociace Zdeňkem Zlámalem stále nepředstavila nového většinového spolumajitele, ale díky prodeji lukrativní parcely s hřištěm s umělou trávou uhradila závazky někdejšímu akcionáři Josefu Lébrovi.

Je tak oddlužená, splňuje licenční podmínky pro nejvyšší soutěž a navíc město plánuje převzetí Androva stadionu s výdaji na jeho provoz. Tím by klub získal finanční prostředky. A pokračují jednání s dalšími zájemci o koupi většinového balíku akcií. To všechno dohromady Jílka přesvědčilo.

„Takhle i trenér podmínil svou práci tady. Jde mu o to, aby byl zajištěný provoz a abychom našli řešení, jak mužstvu pomoct,“ odpověděl na dotaz MF DNES dlouholetý funkcionář Sigmy Jaromír Gajda, člen její dozorčí rady.

Teď je otázkou, zda Olomouc najde prostředky i pro posílení týmu.

Lídr Zavadil upřednostnil Opavu

Podle MF DNES by potřebovala získat tři hráče: pravého obránce, rychlostní typ útočníka a hlavně středopolaře s vůdcovskými vlastnostmi. Proto oslovila svého odchovance, 39letého záložníka Pavla Zavadila, jenž po sezoně skončí pětiletku v Brně. Jenže upřednostnil Opavu, kde bydlí.

„Nebudu lhát, potěšilo mě to. Ale od začátku jsem byl rozhodnutý tak, že buď zůstanu v Brně, nebo půjdu do Opavy. Nic jiného ve hře nebylo,“ potvrdil Zavadil pro web Zbrojovky. „Je to škoda, Pavel by přinesl do týmu nejen fotbalovou kvalitu. Takových hráčů v Česku moc není,“ mrzí Jílka.

Gajda věří, že se podaří dotáhnout jednání se zájemcem o Sigmu, aby tým mohl na ligu ještě posílit. „Skončila jedna etapa, otevřely se možnosti k jednání s jinými zájemci. Je květen, máme prostor, abychom to dotáhli do konce. Nemůžeme teď ještě říkat, že máme zajištěný balík peněz na posily, ale jsme si vědomi, že o to musíme usilovat, protože když se dva tři hráči zraní, tak bychom asi v lize úspěšní nebyli.“ Každopádně oslabovat Olomouc nechce, udržet by tak měla i žádaného kanonýra Tomáše Chorého.

„V minulosti jsme 25 let hráli ligu bez velkého sponzora. Rozpočet jsme dorovnávali prodejem odchovanců. Doba se změnila. Kdybychom dali hráče, co mají hodnotu, na trh, tak dáme všem najevo, že to nemyslíme v 1. lize vážně,“ odmítá Gajda výprodej. „Pokud město převezme stadion, to nám v rozpočtu udělá řádově 15 milionů korun. A nám tradičně chybělo dvacet až pětadvacet milionů ročně. Náš úkol je zajistit rozdíl tak, abychom mohli mužstvo ještě posilovat.“

Místopředseda Sigmy Petr Konečný přikývne: „Sigmu jsme oddlužili. K tomu, abychom mohli hrát důstojně ligu, nám pomůže už samotný fakt, že město převezme stadion. Částka, kterou bychom mohli získat jeho prodejem, byť ve splátkách, nám pokryje důstojnou účast v 1. lize. A pokud chceme víc než důstojnou účast, pak potřebujeme mecenáše. Uděláme pro to všechno, věřím, že se to povede. Žádný pád černé hvězdy se nekoná.“

Sportovní manažer Ladislav Minář se zatím musí koukat po posilách, kterým končí smlouva. Anebo je spíš přivede jen levnější formou hostování. „Je jasné, že to není úplně ideální, ale teď už zase proběhly nějaké kroky, které byly důležité, aby do toho mohl investor vstoupit. V téhle fázi už sondujeme, i když ještě nevíme, co si můžeme doopravdy dovolit na další sezonu. Částečná komplikace to je. Nyní mě zajímají hostování, a pakliže si za měsíc budeme moct dovolit jednat o přestupu, tak budeme jednat o přestupu,“ řekl před časem MF DNES. „Ono se to vyvíjí. Víme, čím klub teď prochází. Snažíme se tým posílit a klíčové hráče udržet. Ale musíme to i doplnit podle možností, které budeme mít.“