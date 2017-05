Jílek: Chci, abychom měli v lize větší ambice, než boj o záchranu

Už dnes může trenér Václav Jílek vrátit fotbalovou Olomouc na prvoligovou mapu. Pokud vyhraje ve Znojmě (18.10, ČT sport), čtyři kola před koncem začne suverénní lídr 2. ligy křepčit. Ovšem ani v tu chvíli ještě nebude zřejmě jasné, zda energický kouč zůstane, přestože dostal od klubu, jenž stále nepředstavil nového většinového spolumajitele, nabídku na prodloužení smlouvy. Vzal si čas na rozmyšlenou.

„Definitiva ještě není,“ říká v rozhovoru pro MF DNES, ve kterém vysvětluje, proč váhá. „Chci koncepční práci s vizí.“

Do kdy se máte rozhodnout?

Bavili jsme se s Láďou Minářem (sportovním manažerem Sigmy, pozn. red.), že během tohoto nebo začátkem příštího týdne by mělo být konečné rozhodnutí.

Je to pro vás takové dilema? Trénujete doma, pravděpodobně zase v 1. lize...

Myslím si, že pro každého by to bylo těžké rozhodování. Faktorů, které do toho vstupují, je víc. Ale že bych se tím trápil, to ne. Je potřeba si to zvážit. Sednout si k jednomu stolu, říct si jasné priority a na základě toho to vyhodnotit.

Chápu to správně, že v situaci, kdy Sigma stále ještě nepředstavila nového většinového spolumajitele, chcete mít jistotu koncepční práce, aby klubu třeba neutekly opory?

Samozřejmě jednou z těch věcí je, aby se tady hrálo s nějakou ambicí a vizí, abychom nešli do ligy jenom s tím, že se budeme zachraňovat. To hraje také svou roli.

Jenže jaké záruky v tuto chvíli v tomto směru můžete dostat?

Bude to trošku o intuici. Nějaké informace člověk má. Myslím si, že každý den se podnikají kroky k tomu, aby se to tady stabilizovalo a zajistil chod. Ještě nějaký čas je, pár dní, tak uvidíme, jestli se v tomto něco podnikne, jestli nějaké rozhodnutí padne.

Pokud byste tedy dostal pozitivní informace o budoucnosti Sigmy, zůstanete?

Pak rozhodování bude jednodušší.

Osa týmu je, řekl bych, zajímavá i s vizí 1. ligy. Když se doplní, mohla by Olomouc být zase konkurenceschopná, souhlasíte?

Jo. Nemyslím, že je tohle o Jílkovi. Nechtěl bych, aby to bylo brané tak, že s mým odchodem nebo přítomností to tady padá, nebo stojí. To určitě tak není. Mužstvo udělalo za rok pokrok, je to vidět. Jaro hrají kluci suverénně, ještě nás čeká poslední krok. Jak říkáte: osa týmu tady je vytvořená i s nějakými základními principy. Takže pokud by se to vhodně doplnilo, jsem přesvědčený, že tohle mužstvo už by nemělo v lize takové problémy jako v předešlých letech.

Věřím, že trenér zůstane „S trenérem jsme domluveni, že bychom to chtěli do konce týdne vyřešit. Ví, že z naší strany je zájem, aby pokračoval, on si některé věci sám vyhodnocuje v návaznosti na svou práci u reprezentační jednadvacítky. Dali jsme si deadline, kdy to uzavřeme, ať už kladně, nebo záporně. Věřím, že to dopadne dobře.“ Ladislav Minář sportovní manažer Sigmy

Dobrou zprávou pro Sigmu je, že většinu opor má pod smlouvou, byť třeba už jen na příští sezonu. Bavíte se s hráči také o tom, zda mají zájem pokračovat dál, nebo tyto rozhovory necháváte na sportovním manažerovi?

Pochopitelně člověk zjišťuje. Je to součástí práce každého trenéra – znát myšlení hráčů. Je to jeden z bodů mé filozofie, aby hráči chtěli hrát za Sigmu, aby to nebylo něco nuceného, aby tady nehráli s jiným úmyslem. To je jednoznačně důležitá věc. A zatím, co se tak bavím, mají kluci chuť. Uvidíme.

Jste i asistentem trenéra Lavičky u české reprezentace do jednadvaceti let. máte jiné nabídky?

Nic konkrétního, nějaké kontakty byly, určitý zájem v tuhle chvíli by byl, ale zas se mnou je to složitější. Vrátil jsem se po dlouhé době, kdy jsem byl ve Spartě, vstupuje do toho i rodina, Olomouc, 1. liga, další věci. Ale zase říkám, aby to všechno zapadalo do sebe. Mělo by to mít nějakou logiku.

Máte doma dvojčata, celkem tři děti. To si chodíte na tréninky i odpočinout, ne?

Někdy to tak je. Je náročné to všechno skloubit.

Do Znojma si jedete pro postup?

Byli bychom rádi, kdyby se nám to povedlo. S tímto cílem do zápasu jdeme.

Říká se, že poslední krok bývá nejtěžší. Je to mýtus i vzhledem k tomu, že pokusů máte dost? Nebo proti Znojmu, které trénuje sigmácká legenda Radim Kučera a hrají za něj i odchovanci Olomouce, očekáváte tuhý boj?

Máme pět mečbolů, které mohou být případně ovlivněné i výsledky Opavy. Platí, že si to chceme uhrát sami, a byli bychom rádi, kdyby to bylo hned ve Znojmě. Necítím z mužstva, že bychom se měli posledního kroku bát, že by měl být těžší než kroky předešlé. Nic na tom nemění ani fakt, že tam trénuje Radim Kučera a má hodně olomouckých odchovanců. Pro nás je největší motivací postup. Chceme sezonu co nejdřív rozhodnout.

Sebevědomí minule proti Sokolovu ukázal i brankář Buchta odvážnou kličkou útočníkovi.

Tam se mi hodně zvýšila tepovka. Vůbec na to od něj nejsem zvyklý, ještě to bylo v prostoru a pod tlakem, kdy to bylo hodně riskantní. Nakonec mu to vyšlo, takže pak z toho pro hráče vyjde velká věc, pro jeho sebevědomí, ale kdyby mu to nevyšlo, tak by byl v uvozovkách za blbce. Takhle plus pro něj.

Byť jste vyhráli, kritizoval jste výkon týmu, u kterého vám chyběl větší pohyb. Ale Michal Vepřek s Tomášem Zahradníčkem na křídlech létali. Takhle si to představujete?

Na levé straně máme v poslední době daleko vyšší aktivitu podpory útočné fáze. Michal Vepřek i v průběhu celého jara patří k nejlepším hráčům, jeho podpora útočníků je vysoká. Z pravé strany nám to trošku pokulhávalo. Když to srovnám se zápasem s Vítkovicemi, tak jsme v něm měli daleko víc náběhů, rychlosti po odehrání míče. Se Sokolovem jsme byli pomalejší, nepřesnější, a to byly důvody, proč jsme se přes něj daleko hůř dostávali.

Což byl úkol také pro Bidjeho Manziu, jemuž jste dal poprvé šanci od začátku. Co jediné zimní posile chybí k ideálu?

Lepší řešení ve finální fázi. Bidje má velmi dobrou techniku, je schopen se přes hráče dostat, ale pak mu chybí kvalita v přihrávce nebo zakončení. To dělá hráče velkým. Jsou to nejdůležitější a rozdílové věci. To nejsou úplně věci, které jsme ze dne na den schopni vylepšit. On o tom ví, my jsme ho sem s tím i brali. Má potenciál, pracujeme na tom. U někoho je to skokovější, u někoho pomalejší. Hráči černé pleti to mají někdy trošku složitější. Věřím, že týmu má co dát. Koneckonců to i ukázal – zdobí ho rychlost. Půjde to nahoru.

Proti Sokolovu jste dobývali val. Očekáváte odvážnější Znojmo?

Já už nevím, protože my si říkáme, jaké bude mít utkání asi průběh, a pak je diametrálně odlišný. Je to vždycky o tom, co soupeři umožníme a co je schopen na nás praktikovat. Znojmo hraje doma, prezentuje se ofenzivnějším způsobem než předchozí soupeři, takže lze očekávat otevřenější partii. Mohlo by nám to vyhovovat víc.