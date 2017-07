Bylo to syrový, hodnotil kouč Olomouce zápas a mluvil o nových hráčích

Není čas, musí připravit nováčka, aby byl v nejvyšší soutěži konkurenceschopný. A práce zbývá moře, naposledy Sigma porazila druholigové Pardubice jen 2:1. „Bylo to syrový. Je tam pořád hodně nepřesností a hra nemá takový spád, jak bychom si představovali,“ přiznal.

O čem ještě trenér Jílek hovořil?

O výkonu týmu. Soupeř byl houževnatý, prověřil nás dozadu a my jsme mu nabídli hodně možností ke skórování. V průběhu druhého poločasu jsme nedali hodně vyložených šancí. Naše stará bolest, finální fáze, kvalita v zakončení. Je vidět, že někteří hráči se pořád srovnávají s výkonností. Ale bylo to aspoň odpracované.

O malém zaujetí. Vadí mi, že v průběhu prvního poločasu, kdy prohráváme, tak nepřijde žádný signál od mužstva. Nějaké emoce, aby mužstvo dalo jasně najevo, že takhle to dál nepůjde a že chceme utkání otočit. Ve druhém poločasu už jsem to z mužstva cítil daleko více.

O posile Romanu Polomovi. Není to pro něj jednoduchá pozice, protože toho za poslední půlrok moc nenahrál. Na druhou stranu všichni vidí, že to je konstruktivní typ stopera, který se míče nezbaví jen tak, že by ho někam odkopával. Umí velmi slušně založit předfinální fázi, jsou tam však i rezervičky v pohybu, lokomoci, rychlosti. Musíme ho připravit, abychom tento handicap trochu eliminovali. V lize nám útočníci na to čas nedají a musíme reagovat lépe.

O posile Janu Linhartovi. Silový typ hráče, který by měl být schopný uhrávat míče nahoře. Měli bychom mít možnost se o něj opřít, zároveň je to hráč do koncovky, do náběhu, silný rychlostně. Ale musíme zapracovat na technické stránce, aby míče u něj zůstaly, případně aby je byl schopný dostat na spoluhráče. Tentokrát měl mnohem lepší utkání než ve středu (Trnava 1:3), tam měl nohy v medu a moc se nepohnul. Teď pohyb ukázal, samozřejmě očekávání jsou daleko vyšší.

O přepnutí z Eura na klub. Strašně náročný. Je to dané rozpoložením, s jakým jsme se vrátili po posledním nepovedeném vystoupení. Trošku je tam i nostalgie, že to skončilo a na druhou stranu už se blíží liga. Myslím, že tři čtyři dny mi stačily a od pondělka máme čtyři týdny na to, abychom se nachystali na prvního soupeře.

Nový Koller Vyčnívá nade všemi. Bez centimetru dvoumetrový Tomáš Chorý.

O výkonech útočníka Tomáše Chorého na Euru. Pro Tomáše to byly nezapomenutelné zážitky, dostal se do každého zápasu a v posledním i skóroval. Pro něj je to obrovská zkušenost s atmosférou a kvalitou obránců, se kterými se potkával. Vždycky, když šel na hřiště, tak jsem si říkal, aby se mu povedl vstup, jenže první kontakt mu pokaždé nevyšel. Vnesl tam však energii a agresivitu a byl oživením do finálních pasáží zápasů. Z mého i jeho pohledu tedy jen pozitiva.

O hrozbě jeho prodeje. Stát se může všechno. Ale nemám signály, že bychom o něj měli přijít. Registruju určitý zájem, že se o Tomášovi mluví, logicky, protože je to dnes zajímavý typ útočníka. Ale pevně věřím, že tu Tomáš zůstane minimálně pro podzimní část, nebo lépe pro ligový ročník.

O další přípravě. Uplynulých čtrnáct dní bylo víc kondice, teď půjdeme po technicko taktické složce. Potřebujeme pracovat ve větší rychlosti, mít větší kvalitu na míči. V průběhu příštího týdne možná dojde k částečnému zúžení kádru.

O zdravotním stavu týmu. Máme hodně zdravotních patálií, ale už by se to mělo zlepšit. Kromě Míši Obročníka, který má svalový problém a možná ještě týden bude mimo. Jinak by se kluci měli pomalu zapojit zpátky do tréninku. Houska a Moulis si stěžovali na svalovou únavu, tak jsme je nechtěli zbytečně pouštět do zápasu. Do této skupiny patří i Antonio Romero. I když se hlásil, že by hrál, tak jsme ho pošetřili. Po strastiplné domluvě jsme si řekli, že vydrží a v pondělí se zapojí.