Tenhle tým má zdravé jádro, říká olomoucký trenér Jílek

„Mám z toho dobrý pocit,“ řekl 41letý kouč poté, co podepsal na Hané roční kontrakt.

Slyšel jste záruky, jež jste žádal?

To, co jsem slyšet chtěl, víceméně z těch úst padlo. My se domlouvali, abychom to neskládali teď úplně na vodě, aby tam byla určitá jistota. To jsem cítil. Samozřejmě jasnou garanci vám nedá nikdo. Ale i z kroků kolem klubu, jak se to vyvíjí, mám pozitivní pocit, myslím si, že je to dobře směrované. Teď je jen otázka, abychom položili sportovní kvalitu. A tam jsem také jisté záruky dostal. Z toho pohledu byly splněné věci, které jsem požadoval.

Přestože nový investor Sigmě stále chybí. Z čeho vychází váš pocit, že se to vyvíjí dobře?

Mám z toho dobrý pocit. Nejdůležitější už proběhlo, kdyby se to nenaplnilo, tak by to asi přímo ohrožovalo existenci samotného klubu, jeho životaschopnost (oddlužení Sigmy – pozn. red). Základní funkce jsou zajištěny, teď je to o tom, navýšit to a potom mít smělejší cíle.

Dostal jste informaci, zda Sigma bude mít peníze na posily?

Pokud budeme v současném režimu, tak se bavíme o zkvalitnění konkurenceschopnosti formou výměny, hostování. Pokud by se povedlo do klubu přinést peníze, byl bych rád, kdybychom byli schopni získat dva hotové hráče. Ale tohle mužstvo má zdravé jádro, a pokud nikdo neodejde a doplní se o dva tři hráče pro konkurenceschopnost, tak má kvalitu na to, aby hrálo ligu.

Bylo vám řečeno, že nikdo z opor týmu neodejde?

Takhle jsme se na tom domluvili. Může přijít lukrativní nabídka – a v tu chvíli by sportovní stránka musela ustoupit. Ale neměla by to být otázka více hráčů, bavíme se maximálně o jednom, a to za předpokladu, že bychom finanční injekci nutně potřebovali. Teď nemáme potřebu za každou cenu prodávat hráče.

Pohled Týmu vtiskl herní tvář Možná to trvalo déle, ale fotbalová Olomouc pod Václavem Jílkem získala herní tvář, trenérův rukopis je patrný. „V této sezoně už to lze vidět dobře,“ říkal mi legendární kouč Karel Brückner. Aktivní obrana a po zisku míče rychlý přechod do útoku se ve 2. lize líbily. Teď to ukázat i v lize první. Bude zajímavé pozorovat, zda Jílek ještě Sigmu posune. Dobře pro ni, že se o to pokusí.

Tým potřebuje posílit na pravém kraji obrany, ve středu zálohy a v útoku o rychlostní typ. Souhlasíte?

To vypadá, že jste s námi na poradách. Ano, jsou to hráči do těchto pozic. Dlouhodobě víme, že na těchto postech konkurenci zvýšit potřebujeme. Ale za předpokladu, že by se nám naskytla ještě jiná možnost posílit, nechtěl bych to omezovat pouze na tyto posty. Ale tyhle pozice bychom zkvalitnit chtěli.

Stáli jste o Pavla Zavadila z Brna, který upřednostnil Opavu. Typ středopolaře, lídra, který nezmatkuje, když jde do tuhého, by se hodil náramně, že?

Jednoznačně. Do týmu by vnesl nejen po fotbalové stránce jiné atributy. Schopnost strhnout mužstvo. Byť už má na fotbal požehnaný věk, vidíte, že se o něj pokoušelo víc prvoligových mužstev. Je to ale asi prototyp, protože tady žádný jiný takový hráč v lize v tomto věku s touto výkonností není. Nebo ho nevidím.