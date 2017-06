Černý: Můj přínos měl být jiný. Je rád, že Dánům nepřijel parťák z Ajaxu

Věděl, že mu zápas proti Německu nevyšel. Nepovedl se ani ostatním.

Devatenáctiletý ofenzivní záložník to pak společně se Sáčkem a Ševčíkem „odnesl“ směrem k dalšímu duelu proti Itálii, když se kouč Lavička rozhodl pro tři změny v sestavě.

„Německo jsme nezvládli, jak jsme chtěli. Svůj výkon nehodnotím rozhodně pozitivně. Neměl jsem tam věci, které se ode mě očekávají. Můj přínos pro tým měl být jiný,“ přiznal záložník Ajaxu.

„I když jsme možností k útočení měli málo a je jedno, jestli ze stran nebo středem hřiště. Prostě to nebylo optimální a proto jsem nenastoupil do dalšího utkání.“

Proti Itálii nasadil trenér Lavička spíš defenzivní sestavu, což se vyplatilo. Proti Dánsku však Češi musí myslet víc na útok, potřebují vyhrát a pokud možno co největším rozdílem, aby prošli do semifinále turnaje. A to je pro ofenzivního Černého šance.

Dánové už jsou se hry venku, zatím na Euru nezískali ani bod a nevstřelili gól. „Ale žádnou roli to nehraje. Nemyslím si, že by utkání proti nám vypustili. S nulou nechce z turnaje odjet nikdo,“ přemítal Černý. „Ale stejně bude záležet jen na nás. Víme, o co hrajeme.“

Na hřišti se může potkat s Lucasem Andersenem, který s ním působil v Ajaxu a nyní je v Grasshopperu Curych.

Naopak současný Černého spoluhráč Kasper Dolberg na turnaj nepřicestoval. Byť je mu stejně jako Černému devatenáct, ale už je stálým členem dánského reprezentačního áčka a za jedenadvacítku už nenastupuje.

„Mluvili jsme spolu před turnajem. Jsem rád, že tady není, protože Kasper je nejlepší dánský útočník,“ poznamenal Černý s úsměvem.

Dolberg v nedávném finále Evropské ligy proti Manchesteru United nastoupil v základní sestavě, kdežto český talent porážku 0:2 sledoval jen z tribuny.