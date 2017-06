Teplický útočník Vaněček: Vachy v kabině chybí, je to divné

„Bylo to divné, když jsme přišli ráno do kabiny a Vachy v ní nebyl. On v ní byl pojem. Nemluvil nejvíc, ale nejzásadněji. Když něco říkal, každý ho poslouchal, každý měl k němu úctu. To, že tu není, je zásah do kabiny, musíme se s tím sžít,“ přiznal útočník David Vaněček po sobotní výhře 8:0 nad Modlany.

Roli Štěpána Vachouška má převzít jiný zkušený hráč Jan Rezek, nová teplická posila. Může to zvládnout?

Honza Rezek hlavně pochází odsud, má tu spoustu známých, v kabině se zná skoro s každým. Takže mezi nás zapadl úplně na výbornou a určitě se ujme role jednoho z vůdců mužstva.

Modlanům jste nastřílel hattrick, pomůže vám?

Úplně bych ho nepřeceňoval. Byl to spíš zápas, který měl nahradit trénink. Na druhou stranu soupeř byl houževnatý, v 1. půli mohli vést klidně 4:1. Určitě to byl zajímavý duel na úvod přípravy.

Na jaře vás Marek Červenka vystrčil z pozice teplického útočníka číslo jedna. Vrátíte se do základní sestavy?

Jsme na startu přípravy a o tomhle bych zatím vůbec nespekuloval.

Vaším novým konkurentem v útoku je Slovinec Haljeta. Jak se vám zatím jeví?

Asi ještě k němu není moc co říct. Viděli jsme ho během jara týden, kdy byl v Teplicích na testech, teď tady byl na dvou trénincích. Ještě ho hodnotit nemůžu.

Co říkáte na obměnu teplického kádru po úspěšné sezoně?

Není nijak razantní. Sedíme si a minulý rok ukázal, že kvalitu máme. A že na špici ligy stačíme. Co udělat, abychom byli zase tak dobří jako na jaře? Hrát stejný styl, co jsme předváděli poslední rok. A ještě zlepšit proměňování šancí.