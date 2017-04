V Olomouci čekají na prvoligovou jistotu. Podepíše pak kouč Jílek?

Pět kol před koncem by si v případě výhry Táborska vytvořila Olomouc již nedostižný šestnáctibodový náskok. A zase po roce bude prvoligová. „Ale stůl nikde rezervovaný nemáme,“ usměje se obránce Jan Štěrba, jenž se v pátek blýskl luxusním volejem, kterým nasměroval domácí k pohodlnému vítězství 2:0 nad čtrnáctým Sokolovem.

Upřímně, o návratu tradičního moravského klubu mezi českou elitu není pochyb, i kdyby matematika nabízela ještě jiné nepříliš pravděpodobné možnosti. „Definitivní jistotu ještě nemáme,“ upozorní sportovní manažer Sigmy Ladislav Minář. „Jsem rád, že se nám to takhle daří hlavně výsledkově, což je nejdůležitější. Ale dokud to nebude hotové, furt nebudu mít klid.“

Ladislav Minář

Přesto může být na své fotbalisty hrdý, jak suverénně si ve druhé lize počínají. Hlavně výsledkově. Jako správný favorit. „Kdyby mi někdo řekl, že šest kol před koncem budeme mít na postupové místo třináct bodů, tak bych tomu hlavně po začátku podzimu těžko věřil. Ale nějakým způsobem se to vyvinulo tak, jak se to vyvinulo. Jsme rádi, že takový náskok máme.“

Přitom před startem sezony experti mluvili o tom, že tento ročník druhé ligy bude vzhledem k postupovým ambicím několika klubů nejtěžší. Olomouc všem ukazuje záda. Je i přesvědčivější než druhý Baník.

„Celý průběh podzimu těm prognózám ale nahrával. Já si tedy až takové statistiky nevedu, ale myslím si, že dlouho se nepamatuje, že by po podzimu měla čtyři mužstva třicet a více bodů. Během jara začali soupeři ztrácet, já jsem rád, že my jsme na jaře ztratili jen jednou,“ připomíná Minář zaváhání právě v Sezimově Ústí, kde hrává Táborsko.

Teď by se mu moc hodilo, aby tam rupla i Opava, která ještě nahání Ostravu. Olomouc v pátek nemusela předvést extra výkon, držela míč a díky signálu po rohovém kopu výborně hrajícího Tomáše Zahradníčka, který zakončil exkluzivní bombou z voleje Štěrba, vedla od 23. minuty.

Pojistku záhy po centru levého beka Michala Vepřeka, nejlepšího hráče na place, si dal v tísni trefou do vlastní branky Čermák. A bylo hotovo. Sedmnáctigólový záložník Jakub Plšek si ve druhé půli mohl dovolit zahodit penaltu po faulu na něj. Střelu do středu brány skvělý Belaň vykopl. „Pokutový kop jsem neproměnil poprvé,“ marně by Plšek vzpomínal. „Ale nic si z toho nedělám, nedali ho už lepší hráči,“ mrkl. „Hlavně že vítězíme a postup máme na dosah.“

Kouč Jílek, jenž v sestavě nemocného křídelníka Faltu nahradil Manziou, měl však k výkonu týmu výhrady: „Připravovali jsme se na trošku jiný Sokolov, hráli z hlubšího bloku, drželi kompaktní blok. Musím být trochu kritický k výkonu, byl horší než s Vítkovicemi. Chyběl pohyb. Belaň zachytal, pomohla nám standardka. Hráli jsme pomalu. Ale soupeř nás prakticky neohrozil, což je pozitivem.“

Olomoucký kouč Václav Jílek usměrňuje svůj tým.

Minář s Olomoucí jako manažer postoupil do ligy už před dvěma lety. Pak byl zase u sestupu. „Když jsme postupovali, tak zase tlačenice byla spíš na jaře, kdy vyskočil Žižkov, Zlín, Varnsdorf. Teď byl vyrovnanější podzim. Ale úplně srovnávat se to nedá. Já bych byl rád, abychom to měli za sebou,“ zopakuje.

Ani pak, až bude mít definitivní jistotu, ho ovšem nečeká pohoda s nohama na stole. Ví, že je kádr potřeba udržet a hlavně posílit, aby Olomouc už nehrála mezi první a druhou ligou nedůstojné jojo.

Jenže k tomu je potřeba, aby se klub ekonomicky stabilizoval a konečně představil nového většinového spolumajitele. Až na stopera Martina Šindeláře a ofenzivního univerzála Jakuba Petra, kteří po letech věrných služeb odmítli podepsat nové kontrakty, má opory pod smlouvou. Ještě na jedno vyjádření klíčového muže ovšem čeká.

Smlouvu dosud neprodloužil Jílek. Čas na rozmyšlenou si vzal do příštího týdne.