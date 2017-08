Chelsea vs. Arsenal, here we go! Fotbalová sezona v Anglii se rozjíždí

Znovu se potkají Wembley, kde na se na konci minulé sezony střetly ve finále FA Cupu.

Arsenal tehdy překvapil a navzdory předpokladům mistrovi znemožnil zisk double. „Je to pro nás skvělá příležitost, jak zopakovat výkon z finále FA Cupu,“ řekl Arséne Wenger.

Svůj tým na konci května dovedl k nečekanému vítězství nad Chelsea 2:1.

„Čekáme další těžký zápas. Chceme se odrazit do další dobré sezony,“ odpověděl Antonio Conte, kouč loňských anglických ligových šampionů.

Zápas o Community Shield patří k neměnným anglickým tradicím. Jeho předchůdce se začal hrát už na konci devatenáctého století, nastupovaly v něm tehdy týmy z profesionálních soutěží proti amatérům. Formát soutěže se v průběhu let několikrát změnil, od sedmdesátých let jde výtěžek z utkání na dobročinné účely, což platí i pro nedělní souboj, který uvidí vyprodané Wembley.

PO DVOU LETECH. Byl to zápas o anglický superpohár, ve kterém brankář Petr Čech před dvěma lety poprvé nastoupil proti Chelsea, ve které dlouhá léta působil. Tehdy Arsenal vyhrál, dokáže úspěch zopakovat? A nastoupí Čech vůbec?

„Období přípravných zápasů skončilo. Proti Arsenalu můžeme hned získat trofej, proto je to pro nás důležité,“ vysvětluje Conte.



Stavět by mohl na výsledku z asijského turné. V Pekingu v přátelském utkání před dvěma týdny Chelsea porazila Arsenal hladce 3:0 i bez Diega Costy, který si hledá nové angažmá. Chybět tak bude i v neděli.

„Nahradili ho Moratou, který sice možná bude dávat méně gólů, ale o to víc jich může připravit,“ upozorňuje si Wenger, kouč soupeře.

Zkušený Francouz celé léto řešil situaci okolo Alexise Sáncheze. Chilské hvězdě končí za rok smlouva a podpis nového kontraktu je v nedohlednu. Přesto Wenger zdůraznil, že Sánchez nikam nejde i za cenu, že by o něj Arsenal příští léto přišel zadarmo.

„Respektuje mé rozhodnutí a v týmu zůstane,“ potvrdil. Do tréninku se Sánchez vrátil sice až na začátku tohoto týdne - měl prodlouženou dovolenou po Konfederačním poháru - přesto by rád údajně v neděli nastoupil. Nikdy nechce odpočívat.

„Ještě se rozhodnu, jestli ho postavím,“ reaguje Wenger.

V sestavě by se mu sice hodil, protože je jasným tahounem a klíčovým hráčem. Arsenal ho ale letos bude potřebovat zejména v lize. „Premier League je pro nás letos jednoznačná priorita,“ potvrdil Wenger s vidinou, že jeho tým letos po dvou dekádách nebude hrát Ligu mistrů.

Evropská liga pro něj tak prestižní není, proto jí hvězdy jako Özil nebo Lacazette možná hrát ani nebudou. „Bude to možnost, jak ušetřit síly některých hráčů,“ sdělil Wenger.

Naopak Chelsea se do Ligy mistrů po roce vrací. Zatímco loni hrála jen domácí soutěž a měla dostatek energie na suverénní cestu za titulem, letos musí síly tříštit. „Bude to nejtěžší sezona mé kariéry. To jsem si jistý,“ řekl Conte.

Těžkou zkouškou bude dozajista už nedělní střet s Arsenalem. O anglický superpohár se hraje v neděli od 15 hodin.