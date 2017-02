Uznal gól rukou, o poločase se sudí Clattenburg přišel Hullu omluvit

„O přestávce za námi přišel a omluvil se,“ vysvětlil po zápase obránce Hullu Andrew Robertson. Sudí Clattenburg vskutku neměl svůj den. „Každý dělá chyby. Udělali jsme je my, udělal je i rozhodčí,“ hlesl po zápase trenér poražených Marco Silva.

Mohl to být jiný příběh

Hull prohrával na Arsenalu od 34. minuty, jenže Alexis Sánchez dotlačil míč za záda brankáře Jakupoviče rukou. Hráči Hullu začali okamžitě protestovat, rozhodčí Clattenburg se běžel poradit se svým asistentem, ale své původní rozhodnutí neodvolal.

Gól platil.

„Prý nebyl stoprocentně přesvědčený, že to byla ruka. Až posléze zjistil, že se zmýlil. Musí to pro něj být těžké, na druhou stranu pak alespoň přiznal chybu, to by neudělal každý,“ myslí si obránce Robertson.

„Jenže omluva nám teď moc nepomůže. Kdybychom šli do šaten za bezbrankového stavu, byl by to úplně jiný příběh,“ kroutil hlavou Curtis Davies.

A rozhodně měl pravdu.

Arsenal v zápase nedominoval, jak u něj bývá v domácím prostředí zvykem. Míč držel dokonce méně než soupeř. Poslední špatné výsledky se na jeho hře evidentně projevily. „Jasně, že můžeme hrát lépe, ale dnes pro nás byla nejdůležitější výhra, kterou máme,“ pochvaloval si obránce Kieran Gibbs.

Také on se během zápasu přimotal do kontroverzní situace, ve které mu byl Clattenburg nápomocen. Nejlepší rozhodčí světa za uplynulý rok ocenil Gibbsův faul na Markoviče jen žlutou kartou, i když mohl hostující křídelník postupovat sám na Čecha.

„Rozhodčí řekl, že míč mířil daleko od brány,“ přiblížil Gibbs po utkání. „Daleko od brány? Šel by sám přímo na brankáře,“ oponoval trenér Silva.

Červenou kartu tak sudí vytáhl až v závěru. Paradoxně po ruce na brankové čáře, jíž ale zahrál hostující Clucas. Alexis Sánchez, který předtím rukou skóre otevřel, nařízenou penaltu proměnil a přidal pojistku, na kterou Arsenal dlouho čekal.

„Takový je fotbal. Nedá se nic dělat,“ nehledal hostující trenér výmluvy. Po smolné porážce zůstává Hull v sestupovém pásmu.

Silvův protějšek Wenger, který naposledy pykal za nevhodné chování k rozhodčím na tribuně, po zápase výkon soupeře pochválil. „Byli skvělí po všech stránkách, zatímco my hráli se zataženou ruční brzdou. Nakonec je to pro nás šťastné vítězství,“ uznal i s ohledem na Clattenburgovy přehmaty.