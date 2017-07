Majitelé z Číny nešetří. AC Milán už má devět posil a chce utrácet dál

AC ho od rivala vykoupil za čtyřicet milionů eur, což je na současném přestupovém trhu tak trochu krádež.

„Tohle celé je snad vtip. Nikdy bych nevěřil, že se něco takového stane,“ kroutil hlavou legendární útočník Juventusu Alesandro Del Piero, když nečekaný transfer komentoval pro Sky Italia.

Bonucci byl sedm let oporou zadních řad Juventusu, jenže vinou napětí mezi ním a trenérem Maxem Allegrim se rozhodl odejít. Měl být v kontaktu s Chelsea, jenže kvůli nemocnému synovi chtěl zůstat v Itálii.

Proto posílil konkurenta, který už je zase ambiciozní.

S novými čínskými majiteli se chce AC Milán vrátit na výsluní. Slavná značka, jež v posledních sezonách spadla do průměru, má znovu zářit mezi elitou.

Posuďte sami, jak klub v minulých letech strádal: základní skupinu Ligy mistrů si AC zahrál naposledy v roce 2013. A uplynulé sezony v lize? Osmé, desáté, sedmé a šesté místo.

„Prodal jsem klub lidem, kteří ho mohou vrátit tam, kam patří. Nejen v Itálii, ale v celé Evropě,“ tvrdí Silvio Berlusconi, bývalý majitel a také kontroverzní italský politik a mediální magnát.

Prodej dovršil letos na jaře, do té doby klubu vládl celé tři dekády.

CIAO, TAK JSEM TADY. Italský reprezentant Leonardo Bonucci mává nadšeným fanouškům AC Milán, kam přestoupil z Juventusu.

„V posledních letech už jsem nebyl schopný vést klub jako dřív. Teď se ale AC může vrátit mezi nejlepší,“ pokračoval Berlusconi.



Jen nákup klubu stál společnost Rossoneri Sport Investment Lux, která je nástupcem firmy Sino-Europe Sports Investment Management Changxing Co. Ltd., jež jednání započala, 740 milionů eur. To je podle Reuters největší čínská investice do evropského fotbalu.

Další prostředky teď majitelé v čele se sedmačtyřicetiletým byznysmanem Li Jung-chungem dávají na posily, kterých už AC v létě sehnal devět.

Kromě Leonarda Bonucciho přivedli například tureckého reprezentanta Hakana Calhanoglua z Leverkusenu, Andrého Silvu z Porta či naposledy Lucase Bigliu z Lazia.

Kdybyste částky za jednotlivé hráče spočítali, dostali byste se přes 110 milionů eur. Skoro ke třem miliardám korun!

A to ještě nemá být všechno. Milánští prý vedou námluvy mimo jiné se střelcem Dortmundu Pierre-Emerickem Aubameyangem...

Mimochodem, do čínských rukou patří i městský rival Inter.

„Je to porážka celého italského fotbalu. A vůbec celé země a všeho,“ prohlásil o majitelích z Číny před časem Gianluigi Buffon.



Jenže vyprávějte to fanouškům slavných milánských klubů, které zažívají výrazný ústup ze slávy. A to právě na úkor Buffonova Juventusu.

Čínské peníze jsou navíc ve fotbalové Evropě v posledních letech stále častější. V Anglii mají majitele z nejlidnatější země světa třeba Aston Villa nebo West Brom, ve Francii Nice, ve Španělsku Espaňol. Příběh Slavie, kterou v tíživé finanční situaci převzala čínská společnost CEFC a dovedla ji až k mistrovskému titulu, všichni dobře známe.

Za jak dlouho se mezi nejužší špičku vrátí AC Milán?