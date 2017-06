Krmenčík: Když jsem viděl, co mají za frajery... Ale my Belgičanům stačili

Co říkáte na svou bilanci?

Vždycky chci předvést to nejlepší, co ve mně je. A kluci mi pak ke gólům pomůžou. Jako dneska, kdy Láďa Krejčí obral De Bruyneho a dal míč pod sebe. Střílel jsem skoro do prázdné. Ten gól se počítá, ale radši bych ho vyměnil za kvalifikační.

Spolupráce s Patrikem Schickem vám vyhovovala?

Ne náhodou se o Patrika zajímá třeba Juventus nebo AC Milán. Hodí se mi taková konfrontace. On je sice mladší, ale zkušenější.

Může vám to spolu klapat?

Mohlo by. Máme ještě čas se sehrát. A jestli se má česká reprezentace nějak obnovit, nějakou šanci mít asi budeme.

Naznačil zápas v Belgii, že byste mohl v základu hrát i sobotní kvalifikaci v Norsku?

To ne. Bylo v plánu, že se o přestávce vystřídá celý tým, ale neprošlo to. Trenér nám jen řekl, že nehraje roli, kdo nastoupí od začátku a kdo pak. Vnímám to stejně.

Takže nejste o krok před Milanem Škodou?

To asi ne. Milan je kvalitní útočník a zaslouženě vyhrál se Slavií titul.

Mimochodem, bavilo vás kopat proti Kompanymu?

S takovými frajery hrávám na playstationu. Zrovna Kompanyho mám jako štítového obránce. Bavilo mě, že jsem si proti němu mohl cvrknout.

Nebyl to náraz do zdi?

To jsem si myslel před zápasem, ale on hraje jinak. Většinou si útočník chytne stopera na dlouhou ruku a má situaci pod kontrolou. Jenže Kompany si dává fóra dva metry. Počká si, kam si dáte balon a pak vás dorazí. Kolikrát zničehonic přilítnul a vzal mi míč.

A co belgická síla v útoku? Lukaku třeba.

Vidíte, s tím jsem si vyměnil dres, tak hned půjde zarámovat.

To jste měl v plánu?

Ne, ale potkali jsme se po přestávce, oba vystřídaní, tak jsem ho poprosil.

Je příjemné vědět, že jste stačili na Belgii?

Pro tým to dobré je. Můžeme se jim rovnat, i když v něčem byli herně lepší. Neřeknu kdybychom nevystřelili na bránu, ale my trefili dvakrát tyčku.

Čekal jste to horší?

Nebudu lhát, když jsem poprvé viděl, co tam mají za frajery.

V sobotu to bude úplně jiné, že?

Kvalifikační zápasy jsou obecně jiné. V Norsku nám půjde o všechno a to všechno tam musíme nechat. Jako dneska. Akorát s tím rozdílem, že musíme vyhrát.