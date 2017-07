Víc vlastních hráčů. Fotbalové Ústí změnilo před novým ročníkem směr

„Branky Moulise, Poučka a Kateřiňáka není snadné nahradit, těch dvacet gólů je obrovské číslo,“ podotýká trenér Jiří Skála před startem nového ročníku; všem třem skončilo hostování, s čímž ústecké vedení nemohlo nic udělat.

I proto změnilo strategii a většina hráčů mu už patří, viz příbramští Kacafírek s Pilíkem, slávista Zoubek, brankář Kotěra z Košic, Richter z Teplic a liberecký Pimpara.

„Nechceme už čekat, co pak s hráči udělají mateřské kluby, které je ovládají,“ vysvětlil výkonný ředitel Petr Heidenreich. Jen plzeňský Matějka a slávista Gilián hostují.

Gólovou produkci by trenér rád rozložil na víc hráčů. „Do ofenzivy jsme přivedli právě Kacafírka, Matějku a Pilíka, kteří by loňské střelecké tahouny měli určitým způsobem nahradit, i když s touhle soutěží nemají moc zkušeností,“ tvrdí Skála.

Hlavně urostlý Kacafírek vnese do ústecké hry nový rozměr. „Hráč jeho typu nám scházel. Měli jsme samé subtilní hráče, zato třeba v Třinci, Vítkovicích nebo Opavě byli všechno urostlí chlapi. A my s tím měli obrovské problémy. Kacafírek je schopný pokrýt míč, je silný zády k brance. Hodně jsme se prosazovali v krajích, ale finále jsme neměli, to by mohl obstarat on.“

Skála chce na podzim tolik bodů, aby jaro bylo klidné a Ústí mohlo nahánět favority. Jaké cíle před něj klade vedení? „Ty nejvyšší v rámci možností; 3. místo bude výborné, páté dobré, horní půlka tabulky fajn, klid na zimu taky,“ řekl předseda představenstva Libor Zajíček. „Jsme nízkorozpočtový klub a jako takový se musíme chovat.“

Áčko spolkne na sezonu 15 milionů korun, s mládeží se budget vyšplhá okolo 20 milionů, už je zajištěný a plní se i na další rok. „S penězi jsme v druholigovém průměru,“ informoval Heidenreich.

Ústí v pátek startuje ve Vítkovicích, doma pak hraje další dva pátky se Sokolovem a Opavou. Nově klub sám pečuje o stadion, tedy i o trávník. „Dřív se o něj staral jeden člověk a dělal ho i na Klíši a v Neštěmicích. Teď máme dva chlapy, kteří tu makají od rána do večera. A tráva je opravdu jiná. Nebe a dudy,“ míní místopředseda Jiří Dušek. Pomůže to k atraktivní hře?