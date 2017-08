Jeden a půl vlastního gólu, pech ústeckého fotbalisty Zemana

A co pak pro Zemana! Obránce si dal si jeden a půl vlastního gólu. Podepsal se pod katastrofický start, Ústí pokulhávalo už v 5. minutě 0:2 po zásazích v rozmezí ani ne šedesáti vteřin. Nejdřív skóroval Kuzmanovič po brejku a pak si Zeman srazil Kayambův centr do své sítě.

„Někdo míč tečoval, já nestačil zareagovat, trefil mě do kolena,“ želel Zeman. Trenér Jiří Skála tvrdil: „Asi měl být na tu situaci víc připravený, odskok nečekal, ale to se stane. Každého to někdy potká, já si taky dával vlastní góly.“

Když Miskovič snížil, jen osm minut nato vrátil hrdina Kuzmanovič hostům dvojbrankový polštář, pak Stříž hlavou zvýšil a nakonec Kayamba podruhé potopil Zemana; ten do jeho rány skočil, změnil její směr a gólman Kotěra neměl nárok. Tahle trefa se Zemanovi jako vlastní nepočítá. „Chtěl střelu zblokovat, to mu nemůžu vyčítat,“ řekl Skála.

Zeman zalitoval: „Hlavně zaspaný úvod nás položil.“ I 936 fanoušků vidělo, že pak to od Ústí nebylo marné.

V závěru korigoval Pilík. „Paradoxně jsme odehráli nejlepší utkání na podzim, jen v prvních 10 minutách jsem náš výkon nepochopil,“ prohlásil Skála. „Málokdy se vidí dva vlastní góly, skóre bylo divoké, ale výkonu neodpovídá. Když takhle budeme hrát dál, body to přinese.“