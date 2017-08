Ústí se uklidnilo, zato Varnsdorf se nervuje. Je na dně druhé ligy

„Je to už potřetí za sebou, sráží nás to samé: dáme gól a po pár minutách inkasujeme místo toho, abychom se uklidnili,“ postěžoval si na klubovém webu Chlumecký, autor jediné trefy hostů v 5. kole. „Musíme se nad sebou zamyslet. Hrozně se nadřeme, abychom gól vstřelili, a sami laciné dostáváme.“

Vedení klubu zareagovalo posílením, na roční hostování přišli Brazilec Wesley da Silva z Liberce a David Breda z Jablonce. „Nezbývá nám nic jiného než pořád makat a dát hlavy nahoru,“ velí Chlumecký.

Hlavy nahoře už mají ústečtí rivalové, po středeční domácí demolici Znojma 4:0 si polepšili na 7 bodů a 8. místo. „Důležité vítězství, teď už se to láme,“ tuší hrdina večera, záložník Daniel Richter. Dal dva góly.

„Čtrnáct dní jsem nehrál kvůli nataženým vazům v koleni a jsem rád, že jsem se takhle vrátil. Loni jsem dal za Varnsdorf jen dva góly za celou sezonu, taky zrovna v jednom zápase. Snad se historie nebude opakovat,“ modlí se s úsměvem Richter.

Ústecký trenér Jiří Skála měl šťastnou ruku, když ho instaloval do základní sestavy. „Hned po porážce v Pardubicích, kde jsme podali žalostný výkon, jsem jeho nasazení zvažoval. A už v autobuse jsem mu řekl, že bude hrát,“ vylíčil kouč Skála. „Dal tam nadstavbu, dostal se do finální fáze a dokázal zakončit, kvůli tomu tady ten kluk je.“

Z Teplic, kterým patřil, Richter do Ústí přestoupil. „Jelikož jsem z Mostu, byla to pro mě nejlepší volba ve 2. lize. A taky změna, přece jen jsem působil v Teplicích od 12 let a jinde jsem jen hostoval. S Peterkou jsme dva střední záložníci, já bych měl být ten víc dopředu.“

Richter ukazuje, že Ústí při posilování nesáhlo vedle. „Kotěra nás v brance drží, Kacafírek je silný v osobních soubojích, Matějka má na ročník 1997 velké kvality,“ pochvaluje si další novice trenér Skála.

Ústecký podzim je zatím divoký, viz poslední dva domácí výsledky; 2:5 s Opavou a 4:0 se Znojmem.

„Naše výsledky jsou dost protipóly, ale v posledním zápase hráči pracovali, jak mají,“ cení si Skála. V neděli jeho celek vyběhne na trávníku budějovického Dynama. „Ale chybět bude kapitán Peterka pro čtyři žluté karty, Pimpara proti Znojmu dohrával s podvrtnutým kolenem, fit stále není Martykán.“