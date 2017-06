Víc gólů! žádá fotbalové Ústí. Sehnalo útočníka Kacafírka

„V minulém ročníku jsme nedávali góly, přitom na jaře byl herní projev slušný. Třeba Opavu, která do posledního zápasu hrála o Evropskou ligu, jsme měli na lopatkách. Jenže místo aby dostala pět branek, prohráli jsme. Nenašli jsme střelce,“ tvrdí výkonný ředitel ústeckého klubu Petr Heidenreich.

Jednoho přece jen, Pavel Moulis nasázel 10 gólů, jenže z hostování si jej stáhla ligová Olomouc. I další vypůjčený muž, Lukáš Pouček, je fuč, šestibrankový kmenový útočník Sparty přestoupil do Českých Budějovic. „A my na to museli reagovat,“ zmínil trenér Jiří Skála příchod dvou jiných útočníků.

Roční smlouvu podepsal urostlý Štěpán Kacafírek z Příbrami, už 27letý hrot, konkurenci mu vytvoří teprve devatenáctiletý junák Lukáš Matějka z Plzně. „Oni by měli gólově nahradit Moulise s Poučkem. Chyběl nám klasický hroťák vyšší postavy, z toho důvodu přišel Kacafírek,“ osvětlil Skála. Moulise se ještě nevzdává: „Zatím je zpátky v Olomouci, ale může se stát cokoli, třeba se vrátí. Uvidíme, kde skončí.“

Herně by ho mohla nahradit další nová akvizice, David Zoubek ze Slavie. „Je obdobný typ na stejný post, levonohý hráč pro pravou stranu, mohlo by to být zajímavé,“ slibuje si ústecký kouč. Vylepšit gólovou produkci chce už proto, že jeho celek byl v téhle statistice v předešlé sezoně čtvrtý nejhorší. Trefil se 34x, větší střeleckou bídu prožívaly už jen Pardubice, Sokolov a sestupující nováček Prostějov.

Nejen dva střelci, ale i další tři muži opustili Ústí. Jiřího Kateřiňáka povolala mateřská Mladá Boleslav, brankář Zdeněk Zacharda uťal kariéru a smlouvu klub neprodloužil Jakubu Píchovi. Zatímco Kafacírek, Zoubek a Matějka jsou jisté posily, u dalších nových jmen se teprve uvidí, zda zůstanou. „Máme Richtera z Teplic, který působil ve Varnsdorfu, jednáme. Je podobný typ jako Kateřiňák, který hru někdy zdržoval, ale byl pro nás strašně platný,“ tvrdí Skála. „Dál je tady Opat, který z Dukly hostoval v Budějovicích.“

A taky přišla dvojice brankářů. „Mrzí mě konec kariéry jedničky Zachardy, ale zdravotní potíže měl vleklého rázu. Na zkoušku jsou tu ruský gólman Sykorskij a Čech Kotěra z Košic,“ jmenoval Skála další novice. Jakub Kotěra je 24letý odchovanec Sparty a bývalý mládežnický reprezentant, který hrával i v Neugersdorfu a Košicím vychytal postup do ligy. Z hostování jsou zpět talenti Jiří Heřman (Vyšehrad) a Tomáš Jelínek (Jablonec).

Skála bude dál sázet na atraktivní herní projev, byť v minulé sezoně stačil jen na 8. místo. „U některých nových hráčů jsme se zaměřili hlavně na rychlost, dynamiku, to je v dnešním fotbale potřeba,“ podotkl Skála. „Pokusíme se navázat na konec sezony, který byl už dobrý, ale typologie hráčů je jiná. Uvidíme, jak systém s rychlou přechodovou fází pochopí a jak budou produktivní.“

Cíle ještě vedení klubu nestanovilo, ale Skála si dává své vlastní: „Rozhodně chceme být úspěšnější než loni, vyhnout se starostem jako v minulé sezoně. Jsme ponaučení, snad tomu předejdeme.“

Mužstvo včera poprvé trénovalo spolu, v pondělí vyráží na kemp do Modré a ve středu nastoupí v Plzni k prvnímu hernímu testu. Zahraje si také proti Dukle, teplickému áčku i juniorce a Litoměřicku.